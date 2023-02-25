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إيلاف: مع احتفال أسبوع الموضة في ميلانو بعلاماتها التجارية العديدة الراسخة، هناك أسماء دور أزياء أخرى بارزة ظهرت بقوة هذا الموسم.

مثل علامة Alberto Zambelli التي تأسست في عام 2013، وتشتهر بأسلوبها البسيط والزخرفي، المكون من خطوط دقيقة وأشكال هندسية بالإضافة إلى استخدام المواد النبيلة والتفاصيل الثمينة.

المجموعات الجديدة تترجم رؤية معاصرة وشخصية لتراث صنع في إيطاليا ، تم تصميمها وصنعها وإنتاجها داخل المقر الرئيسي لألبرتو زامبيلي.