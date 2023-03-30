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إيلاف: لطالما شكلت العطور خياراً مثالياً لتعزيز جوهر الجمال، وتتميز بقدرتها الفريدة على تحفيز المشاعر من خلال نفحاتٍ مُلهمة تأخذنا في رحلة إلى مختلف الأماكن وتعيد لنا أجمل الذكريات.

وتمنحنا علامة "Parfums de Marly"، المتخصصة بالعطور، إحساساً مرهفاً يحملنا إلى عالمٍ من الانتعاش والحيوية بفضل عطورها المميزة وروائحها المبتكرة.

وتحرص العلامة على تصميم كل عطر باحترافية عالية باستخدام أجود المكونات الطبيعية، لتقدم تجربة عطرية أنيقة ومميزة. وتتنوع عطور العلامة الفاخرة لتشمل عطر Delina La Rosée المنعش والمميز بنفحات الأزهار، إلى جانب عطر Pegasus بلمسات خشبية دافئة، لتوفر تحفاً فنية بنفحات تتخطى حدود الرقي والأناقة. وبذلك، توفر العلامة عطوراً فاخرة تحتفي بقوة العناصر الطبيعية وتتيح التألق بعبقٍ لا يُنسى.