إيلاف: حضرت الممثلة والمغنية الأميركية زندايا و الممثل البريطاني توم هولاند حدثًا حافلاً بالنجوم في الهند جنبًا إلى جنب مع Law Roach ، الذي تقاعد مؤخرًا كمصمم أزياء مشهور.

اجتمع مشاهير من جميع أنحاء العالم في حفل مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي يوم السبت، والذي شهد الافتتاح الكبير. وكان من بينهم زندايا ، التي وصلت إلى الحدث مرتديًة ساري بنفسجي خالص بزخارف ذهبية وطبيعية من تصميم راهول ميشرا.

بالإضافة إلى التقاط صور منفردة، قامت زندايا بالتقاط صور مع مصممها منذ فترة طويلة، Roach. كما صنع ميشرا الطقم الذي ارتداه Roach.

يمثل الحفل أول حدث عام لـ زندايا و Roach معًا منذ أن أعلن تقاعده كمصمم أزياء شهير في مارس. في منشور على Instagram تم حذفه الآن ، كتب أنه ابتعد بسبب سياسات صناعة الأزياء.

zendaya & law roach were the most stunning tonight pic.twitter.com/tDUgfAjNzm