إيلاف من موسكو: ألقت القوات الروسية القبض على رجل بريطاني أثناء مشاركته في القتال في صفوف أوكرانيا، بحسب ما أفادت التقارير، الأمر الذي يرفع من وتيرة التوتر الروسي البريطاني، خاصة أن الجيش الأوكراني استخدم الصاروخ البريطاني بعيد المدى "شادو ستورم" قبل أيام بموافقة من بريطانيا.

وفي مقطع فيديو، قام المقاتل الذي يرتدي ملابس عسكرية بالتعريف عن نفسه بأنه جيمس سكوت رايس أندرسون، 22 عاماً، وقال إنه خدم سابقاً في الجيش البريطاني.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله إن ما وصفه بـ "المرتزق البريطاني" تم "أسره في منطقة كورسك" في روسيا، والتي تسيطر أوكرانيا على جزء منها منذ الهجوم المفاجئ في آب (أغسطس).

وقالت وزارة الخارجية إنها "تدعم عائلة رجل بريطاني بعد ورود تقارير عن اعتقاله".

وفي مقطع الفيديو، الذي نُشر لأول مرة على منصة تيليغرام، أخبر أندرسون رجلاً يستجوبه من خلف الكاميرا أنه خدم كجندي في الجيش البريطاني من عام 2019 إلى عام 2023.

الفيلق الدولي الأوكراني

ويقول إنه انضم إلى الفيلق الدولي الأوكراني - وهي وحدة عسكرية مكونة من متطوعين أجانب - بعد أن فقد وظيفته وشاهد التقارير التلفزيونية عن الحرب.

ويقول إنه سافر جواً إلى كراكوف في بولندا من لوتن وسافر من هناك بالحافلة إلى الحدود الأوكرانية.