إيلاف من القدس: رفع مجلس الأمن القومي في إسرائيل، الأحد، مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني، وقال المجلس: "هذا ليس بسبب زيادة التهديدات، بل دعوة لمراجعة وتسليط الضوء على التوصيات".

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حذر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) من "هجوم إرهابي" محتمل على حفل في جزيرة كو فا نجان التايلاندية، المفضلة لدى السياح الإسرائيليين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحفل يعرف باسم "فول مون"، ويجرى شهريا مع اكتمال القمر.

وقال مجلس الأمن القومي، الأحد: "بعد أسبوعين من التهديد المعلن، وبما أن خطر الهجوم الإرهابي لا يزال قائما، فقد رفع المجلس مستوى التهديد في تايلاند، وحث على توخي الحذر الإضافي".

والتعليمات الصادرة للإسرائيليين هي:

- تجنب الأحداث المزدحمة، خاصة المعلن عنها مسبقا.

- تنبيه السلطات المحلية إلى أي نشاط مشبوه أو أعمال عدوانية تجاههم.

- تجنب عرض علامات تحدد هويتهم كإسرائيليين أو يهود.

- تجنب نشر خطط سفرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

- تجنب نشر ما يتعلق بالحرب أو خدمتهم العسكرية عبر منصات السوشيال.

وقال مجلس الأمن القومي إن توصياته تنطبق على تايلاند بشكل عام، وليس على أي موقع محدد، كما سبق إصدار تعليمات مشابهة تتعلق بأمستردام، ولندن، وغيرهما من العواصم الأوروبية، وصولاً إلى تايلند، حيث يعيش السائح الإسرائيلي هاجس تأمين الذات دائماً، وتحرص الحكومة الإسرائيلية على متابعة هذا الملف أمنياً واستخباراتياً وسياسياً طوال الوقت.

