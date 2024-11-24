إيلاف من القدس: ضربت حرية التعبير في إسرائيل سقفاً جديداً، ربما لم تعرفه الصحافة الإسرائيلية من قبل، إلى حد أن الحكومة صوتت لمقاطعة صحيفة "هآرتس" التي وصفت المقاتلين الفلسطينيين بأنهم يبحثون عن الحرية، بل قالت إنه يجب محاسبة حكومة نتانياهو.

الحكومة الإسرائيلية صوتت السبت، بالإجماع على مقاطعة صحيفة هآرتس، باعتبار أن مواقفها تسيء إلى إسرائيل.

القرار يأتي في أعقاب مقترح وزير الاعلام شلومو شرعي بعدم التواصل مع الصحيفة من قبل الحكومة أو أي أي جهات حكومية أو تمولها من الحكومة.

وبحسب الحكومة فان هذا يأتي "بعد سلسلة من المقالات والمواقف المسيئة لإسرائيل والتي وصلت ذروتها مع اعتبار ناشر الصحيفة عاموس شوكين المسلحين الفلسطينيين "يقاتلون من أجل الحرية".

كما لوحظ دعوته إلى فرض العقوبات على حكومةرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

واعتبرت الحكومة أنه "من غير المعقول أن صحيفة اسرائيلية تدافع عن أعداء إسرائيل وتدعو لفرض العقوبات عليها في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وتواجه المساعي الدولية لنزع الشرعية عنها".

