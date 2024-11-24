إيلاف من أبوظبي: أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص مسؤولين عن مقتل الحاخام تسفي كوغان الذي كان مقيماً في الإمارات، وقالت إن العملية تمت "في وقت قياسي".

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر مساء الأحد "قدرة الدولة على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع".

وكان كوغان من مواطني إسرائيل ومولدوفا، لكن بيان دولة الإمارات أطلق عليه اسم "المواطن المولدوفي"، على حد وصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها "تايمز أوف إسرائيل".

النتائج الكاملة للتحقيقات

وذكر البيان أنه بعد أن تقدمت عائلة كوغان ببلاغ عن اختفائه، تم فتح تحقيق، وسيتم الإعلان عن النتائج الكاملة للتحقيق عند الانتهاء منه.

وأضاف البيان "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بكافة مؤسساتها، لن تدخر جهداً لمنع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين على أرضيها والزائرين لها"، مضيفاً أن "جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع وضمان استدامة أعلى مستويات الأمن والسلامة التي تم ترسيخها منذ تأسيس الدولة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن هوية المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم.

العثور على جثة الحاخام

وأعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم العثور على جثة كوغان في مدينة العين الإماراتية، التي تقع على الحدود مع عُمان، على بعد حوالي 150 كيلومترًا (93 ميلاً) من أبو ظبي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية السبت أن المسؤولين يشتبهون في أن العديد من المواطنين الأوزبكيين الذين جندتهم إيران اعتدوا على الحاخام ثم فروا لاحقًا إلى تركيا.

عودة الجثمان إلى إسرائيل الإثنين

ومن المتوقع وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" أن يعود جثمان الحاخام تسفي كوغان إلى إسرائيل يوم الاثنين.

واستنكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مقتل كوغان ووصفه بأنه "عمل إرهابي شنيع ومعاد للسامية".

وأضاف: "ستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل لتقديم المجرمين المسؤولين عن وفاته إلى العدالة".

وكان الموساد ودولة الإمارات قد فتحوا التحقيق بناء على معلومات تفيد بأن اختفاء كوغان قد يكون مرتبطا "بحادث إرهابي".

وذكر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أن "البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي كانت على اتصال مع العائلة منذ بداية الحادثة وتواصل دعمها خلال هذه الفترة الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته في إسرائيل".

كيف تم العثور على تسفي كوغان؟

قال السياسي الإسرائيلي الدرزي السابق أيوب قرا إنه تم العثور على جثة كوغان في مدينة العين الإماراتية التي تقع على الحدود مع سلطنة عمان وتبعد نحو ساعة ونصف الساعة عن دبي، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد قُتل هناك أم في مكان آخر.

وقال كارا إنه ينتظر أن تنتهي الإمارات من التحقيق لكنه ألقى باللوم على إيران في عملية القتل، وأشار قرا، وهو عضو في حزب الليكود يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي: "العدو الوحيد الذي تواجهه إسرائيل اليوم هو الإرهاب وإيران التي تدعم الإرهاب. والمؤشر الذي لدينا الآن هو أن هذا هو اتجاه التحقيق".

وذكرت التقارير أن المعلومات التي بحوزة إسرائيل تشير إلى أن كوغان ربما كان تحت المراقبة الإيرانية. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وأضاف القرا أن جثمان كوغان سيتم إرساله إلى إسرائيل للدفن بعد أن تنتهي الإمارات من التحقيق.

قرقاش: الإمارات مجتمع التعايش والتسامح

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، إن الإمارات ستظل "واحة استقرار ومجتمع تسامح وتعايش"، دون الإشارة بشكل مباشر إلى جريمة قتل كوغان.

في هذه الأثناء، أعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصيتها إلى بعدم السفر إلى الإمارات إلا للضرورة، وقالت إن الزائرين هناك الآن يجب أن يقللوا من حركتهم، ويبقوا في مناطق آمنة، ويتجنبوا زيارة الأماكن المرتبطة بإسرائيل والسكان اليهود.

