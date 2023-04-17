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إيلاف: تعتبر جيجي حديد مصدر إلهام لملابسنا منذ سنوات. ففي كل مرة تخرج فيها عارضة الأزياء من المنزل، يبدو الأمر كما لو أنها تعطينا درسًا صغيرًا عن الموضة. وفي أحدث ظهور لها، أثبتت حديد أن بنطلون اليوغا الضيق (Legging) يمكن أن يتحول بالتأكيد إلى بنطلون - إذا كان يتضمن تفصيل دقيق واحد.

على الرغم من أنه لا يزال موضوعًا مثيرًا للجدل ، إلا أن (سروال اليوغا) تزداد شعبيته ، مما يجعل هذه الملابس تبدو أكثر غلاء وروعة.

حولت حديد بنطال اليوغا الضيق الى بنطلون ترتديه في مشاويرها اليومية من خلال الاستثمار في بنطال ذو شق سفلي يتدلى فوق حذائها الرياضي، مرتدية زوجًا بقيمة 400 دولار من WARDROBE.NYC مع جاكيت منتفخ أسود من نفس العلامة التجارية، وحذاء نيون Nike x Kobe Bryant الرياضي ، وقناع للوجه MasQd.

كان البنطلون بالتأكيد أهم ما يميز مظهرها ، ويمكننا بسهولة أن نتخيلها وهي ترتدي معه الكعب العالي وستر أنيقة لقضاء ليلة في الخارج أيضًا.

بالطبع ، إذا بدا مبلغ 400 دولار يفوق قدرتك الشرائية، فلا داعي للقلق. يمكنك نسخ النموذج مع أزواج مماثلة من Zara ب(20 دولارًا) و ASOS بـ (32 دولارًا) و Forever 21 بـ(14 دولارًا).