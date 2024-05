قبل أكثر من 60 عاماً، تخيل الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ، كيف علقت مجموعة من البشر داخل مصعد إحدى البنايات، في القصة التي تحولت إلى الفيلم السينمائي الشهير "بين السماء والأرض".

ورغم أن الفكرة ذاتها كانت فلسفية لمعالجة قضايا مجتمعية، ورغم أن السبب كان عطلاً وليس بسبب انقطاع الكهرباء، إلا أن موت إحدى الشخصيات داخل المصعد ظل هاجساً يخيف الكثيرين حتى يومنا هذا.

ومع انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر نتيجة ما تسميه الحكومة المصرية "تخفيف الأحمال"، تكررت حوادث المصاعد التي شهدت وفاة بعض الأفراد، ربما كان آخرها حتى الآن مصرع موظف في منطقة "المرج" بالقاهرة، خلال محاولته الخروج من المصعد بين طابقين، ما تسبب في إصابته في الرأس والرقبة.

ومن هنا خرجت الكثير من النصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإرشاد الناس لكيفية التصرف إذا علق أحدهم داخله وقت انقطاع الكهرباء.

ومن أبرز تلك النصائح ما جاء على مواقع صفحة "How to do بالعربي" والتي تُعرِّف نفسها بأنها أول خدمة عربية تقدم إرشادات في مختلف المواقف.

وتؤكد جميع الإرشادات على محاولة الحفاظ على هدوئك قدر المستطاع، وتجنب التوتر من خلال محاولة التنفس العميق، وجمعنا لك هنا أبرز النصائح التي تساعدك على الخروج من المصعد في سلام:

ابتعد عن باب المصعد ولا تحاول القفز لتحريكه!

من غير المرجح أن يؤدي القفز داخل المصعد إلى تشغيله مرة أخرى، بل قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم المشكلة، أو إلى هبوط المصعد بشكل مفاجئ.

عليك الوقوف أو الجلوس في هدوء في الجزء الخلفي من المصعد، بعيداً عن الأبواب، وانتظار وصول المساعدة.

لا تحاول الخروج بشكل منفرد عبر سقف المصعد!

لا تحاول الهرب من المصعد عبر السقف أو الأرضية أو أي وسيلة أخرى، باستثناء المساعدة من خدمة الطوارئ، فمحاولتك قد تكون أكثر خطورة بكثير من انتظار المساعدة.

إذا كنت تشعر بالدوار في الأماكن المغلقة، حاول الجلوس!

لا تتردد في الوقوف أو الجلوس، أيهما أكثر راحة بالنسبة لك، لكن إذا شعرت بالدوار، فعليك بالجلوس على أرض المصعد، ويمكنك القيام ببعض تمارين التمدد إذا كنت تشعر بالتنميل في بعض أجزاء جسدك أو القلق، ولكن عليك مراعاة الآخرين في المصعد إن لم تكن بمفردك، وتجنب أي حركات مفاجئة أو مثيرة!

استخدم الكشاف الموجود بهاتفك المحمول لتتمكن من رؤية الأزرار!

Getty Images

يساعدك مصدر الضوء على تحديد أزرار الطوارئ وتحديد الاتجاه، لاسيما إذا كان لا يوجد مصدر للضوء من سقف المصعد أو جانبه.

وإذا لم يكن لديك مصباح يدوي، استخدم ضوء هاتفك أو الضوء الصادر من شاشته لتقييم البيئة المحيطة بك، لكن حاول ألا تستخدمه كثيراً بعد تحديد ما تريده، للحفاظ على بطاريته.

وإذا لم يكن لديك مصدر للضوء، فلا داعي للذعر، واكتف بالابتعاد عن باب المصعد لحين وصول النجدة.

لا تضغط جميع الأزرار أو تحاول فتح الباب بالقوة!

AFP لا تضغط جميع الأزرار

لا تحاول فتح باب المصعد بالضغط على الأزرار في آن واحد، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المصعد بشكل أكبر وتفاقم الوضع. ولا تجهد نفسك بفتح الباب يدوياً!

حاول العثور على زر الطوارئ!

Getty Images

يحتوي كل مصعد على زر للطوارئ غالباً ما يكون مميزاً بلون أحمر أو عليه علامة الجرس أو زر الاتصال، حاول العثور عليه والضغط عليه لمدة ثانيتين أو ثلاث، وكرر المحاولة بنفس المدة الزمنية لحين تلقي إجابة!

تواصل مع حارس العقار

إذا تواصلت عبر زر الطوارئ مع حارس العقار، اطلب منه فصل الكهرباء أولاً عن المصعد لتجنب العودة المفاجئة للكهرباء، ثم برفعك أو إنزالك يدوياً إلى أقرب طابق لإخراجك.

إذا انفتح الباب فجأة، لا تحاول الخروج!

إذا كان المصعد عالقاً بين طابقين وتمكنت من فتح الباب، لا تحاول الخروج وانتظر المساعدة لحين التواصل مع حارس العقار لفصل الكهرباء عن المصعد، فقد يبدأ المصعد في التحرك مرة أخرى بشكل غير متوقع، ما يعرض حياتك للخطر!

اتصل بالطوارئ أو بالأقرب إليك!

إذا لم يكن زر الطوارئ يعمل، أو لم تتمكن من التواصل مع حارس العقار، حاول الاتصال بأحد أفراد أسرتك أو جيرانك أو زملائك، بحسب البناية التي علقت بها! واحتفظ دائماً برقم الطوارئ الخاص بالحماية المدنية بحسب بلدك.

وإذا كانت لديك خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول، يمكنك إرسال رسالة لأقرب شخص تعلم أنه يمكنه مساعدتك في ذلك الوقت.

اطلب النجدة بصوت مسموع!

لا تصرخ! حاول إحداث بعض الضوضاء بالتصفيق والطَرْق على جدار المصعد والنداء بصوت عالٍ لطلب النجدة! لكن حاول ألا تُجهد صوتك حتى لا تؤذي صحتك في مكان لا توجد فيه سبل الطوارئ الكافية.

إذا خفت من سقوط المصعد، استلقِ على ظهرك!

في حالات نادرة، قد يتعرض المصعد للسقوط الحر، عندها يُفضل الاستلقاء على ظهرك على الأرض، لتوزيع قوة التأثير بالتساوي، ما يحميك بشكل أفضل من الأذى.

ساعد من حولك!

إذا كان هناك أكثر من فرد داخل المصعد، التزموا الهدوء لاتخاذ خطوات مجدية دون توتر، وحاول مساعدة من يحتاج المساعدة بإجلاسه على الأرض أو تهدئة مخاوفه لحين طلب النجدة.

وبشكل عام، يُنصح بالتأكد دائماً من شحن جوالك قبل خروجك من المنزل أو مكان العمل، لاستخدامه وقت الطوارئ، كما يُنصح بسؤال حارس أي عقار عن وقت انقطاع الكهرباء قبل ركوب المصعد، ويمكنك أيضاً الاحتفاظ برقم هاتف صاحب العقار الذي تسكن فيه، لاستخدامه حال تعثر الحصول على مساعدة سريعة.

وتناقل العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة بضرورة كتابة ورقة على مصعد كل بناية بمواعيد انقطاع الكهرباء، لإرشاد أي غريب يحاول ركوب المصعد في الفترة التي تشهد قطع التيار باستمرار.