إيلاف من لندن: سلم العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، ولي عهده أمير ويلز الأمير ويليام دورا مرموقا في الجيش، قائلا: "الشيء العظيم هو أنه طيار جيد جدًا بالفعل".

وعلى نحو غير مسبوق، شارك الملك تشارلز وأمير ويلز في مناسبة واحدة، حين سلم الملك نجله الأكبر رمزيا العصا كعقيد اعلى لسلاح الجو في الجيش، وهو الموقع الذي حل فيه الملك قبل 32 عاما.

وعند وصوله بطائرة هليكوبتر إلى مركز طيران الجيش في هامبشاير، التقى الملك بالأمير ويليام في اللحظة الرسمية لتسليم هذا اللقب العسكري.

وفي خطاب مرتجل، قال الملك تشارلز إن تلك اللحظة "كانت مشوبة بحزن شديد بعد 32 عاما من معرفتكم جميعا".

وتحدث عن "إعجابه الشديد" بعمل سلاح الجو التابع للجيش في العراق وأفغانستان، ثم أشاد بابنه الأكبر وخليفته على العرش.

وقال العاهل البريطاني: "آمل أن تزداد قوتك في المستقبل مع أمير ويلز بصفته العقيد الأعلى الجديد. الشيء العظيم هو أنك طيار جيد جدًا بالفعل. لذا فإن هذا أمر مشجع".

وكان الأمير ويليام طيارًا للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني، وقضى ثلاث سنوات في وادي سلاح الجو الملكي البريطاني في أنجليسي.

وتحدث الملك أمام طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي معروضة في متحف الطيران العسكري في قاعدة الفيلق في ميدل والوب. لكنه لم يذكر ابنه الأصغر، الأمير هاري، الذي قاد طائرات أباتشي في أفغانستان، حيث خدم فترتين.

لا اجتماع مع هاري

ويشار إلى أنه لم يكن هناك أيضًا اجتماع مع الملك عندما كان الأمير هاري في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حيث قال المتحدث باسم الأمير هاري إن الملك لديه مذكرات مليئة جدًا.

ثم ذهب الأمير هاري وزوجته ميغان في زيارة إلى نيجيريا، بما في ذلك الأحداث المرتبطة بالجمعيات الخيرية ومشروع العاب إنفيكتوس Invictus Games الخاص به.

وألعاب إنفيكتوس Invictus هي حدث تنافسي يُظهر الروح التي لا تقهر للجرحى والمرضى والمصابين من الرجال والنساء.

وبعد أن غادر الملك حفل التسليم، واصل الأمير ويليام تنفيذ أول مشاركة له في منصبه الجديد، حيث شاهد التدريب وحصل على إحاطة حول العمل الحالي لسلاح الجو بالجيش.