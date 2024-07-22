إيلاف من لندن: قال تقرير إعلامي إن وزير الخزانة البريطاني السابق من أصل عراقي ناظم زهاوي يستعد لتقديم عرض لشراء صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية بقيمة 600 مليون جنيه.

وقال التقرير إن عرض زهاوي، الذي كان استقال من منصبه كعضو في مجلس العموم، في الانتخابات الأخيرة، أجرى اتصالات مع عدد من البليونيرات من رجال الاعمال بما ذي ذلك عائلة روبن التي تملك الصحيفة، لدعم عرض شراء الديلي تلغراف وشقيقتيها صنداي تلغراف وسبيكتاتور. مستشار حزب المحافظين السابق الزهاوي يخطط لعرض بقيمة 600 مليون جنيه استرليني للتلغراف

واضاف تقرير قناة (سكاي نيوز) إذا نجح عرض زهاوي فإنه يمكن أن ينهي مزاد بعض الأصول الإعلامية الأكثر نفوذاً في بريطانيا.

وقالت مصادر إن عائلة روبن، التي تمتلك مساحة واسعة من الأصول العقارية وحصة في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، كانت من بين أولئك الذين بحثهم الزهاوي في الأسابيع الأخيرة.

ويقال إن الوزير السابق، الذي أمضى أيضًا بعض الوقت كوزير للأعمال ووزير التعليم ووزير اللقاحات في الحكومة خلال جائحة كوفيد-19، يعتقد أن التلغراف لديها مجال كبير لتعزيز ربحيتها من خلال التوسع في الولايات المتحدة.

محادثات واتصالات

وعلم أن زهاوي يجري محادثات حول تقديم عرض لشراء التلغراف مباشرة مع شركة الاسثمار العالمية للإعلام International Media Investments (IMI)، الشركة التي يوجد مقرها في أبو ظبي والتي تمتلك أغلبية RedBird IMI، والتي اشترت هي نفسها خيار الاستحواذ على الصحف العام الماضي.

ولم يكن من الواضح يوم الاثنين ما إذا كان الزهاوي يشارك في عملية البيع التي حرضت عليها شركة RedBird IMI من خلال مستشاريها المصرفيين في مجموعة ريني Raine Group وروبي وارشو Robey Warshaw.

ولا يعتقد حتى الآن أن زهاوي قدم عرضًا رسميًا، ولكن يقال إنه واثق من تأمين قوة تمويل كافية لتقديم عرض تنافسي. كما أن هوية الداعمين الآخرين المحتملين للزهاوي غير واضحة.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطانية السابق يتمتع بعلاقات تجارية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، بما في ذلك في أبو ظبي، حيث كان للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، تأثير في تشكيل اهتمام زهاوي بصحيفة التلغراف.

