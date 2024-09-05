إيلاف من جورجيا (الولايات المتحدة): مفاجأة جديدة في مذبحة المدرسة الثانوية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، التي وقعت الأربعاء، كشفت عنها الصحافة الأميركية، حيث أشار موقع صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن كولت غراي (14عاماً)، وهو المراهق الذي قتل 4 أشخاص في المدرسة، كان تحت رادار مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ العام الماضي، عندما تم استجوابه فيما يتعلق بتهديدات إطلاق النار في المدارس عبر الإنترنت، كما كشف المكتب.

في أيار (مايو) 2023، تلقى مركز عمليات التهديدات الوطنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عدة إرشادات حول تهديدات عبر الإنترنت لارتكاب إطلاق نار في مدرسة، مع تضمين الملاحظات المروعة صورا للأسلحة النارية، وفقا للبيان.

وحينها تمكن مكتب شرطة مقاطعة جاكسون من تحديد مكان غراي، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط آنذاك، وأجرى مقابلة معه ومع والده، وقال والده إنه كان لديه أسلحة صيد في المنزل، لكن غراي لم يكن لديه إمكانية الوصول إليها دون إشراف منه.

ونفى غراي حينها توجيه تهديدات باطلاق النار في المدرسة عبر الإنترنت، ومع ذلك، طالب البعض بصرورة الاستمرار في مراقبة غراي، وهو الأمر الذي سوف تكشف عنه التحقيقات، فيما إذا كان قد تم وضعه تحت المراقبة أم لا.