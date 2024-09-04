إيلاف من الكويت: لم يكن التفاعل مع ما فعلته الإعلامية الكويتية الناشطة عبر منصات التواصل مجرد جدل هذه المرة، بل كان غضباً خالصاً من تصرفها، سواء في الكويت أو خارجها، فقد نشرت مقطع فيديو ترحب خلاله بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا، وقالت "عيال عمنا".

ونشرت منصة فجر السعيد عبر "إكس"، مقطع فيديو بتعليق يقول: "فجر السعيد ترحب بإسرائيليين وتطلق عليهم لقب أعيال عمنا لمشاهدة منزلها في جورجيا"، وحظي المقطع المثير للجدل بمشاهدات تجاوز 2.2 مليون مشاهدة.

عيال عمنا

وقالت في الفيديو: "هذولا جايين يشوفون المبنى، فأنا فتحت لهم البيت وقلت لهم حياكم الله، وطلعوا من عيال عمنا، إسرائيليين من عيال العم"، على حد وصفها، ليرد عليها أحدهم قائلا: "نحن عائلة".

وتسبب مقطع الفيديو في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحرب القائمة على غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع "ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى40861، وبلغت حصيلة الإصابات 94398 إصابة"، على حد تقرير شبكة RT.

شتائم وتساؤلات

وتلقت الإعلامية الكويتية سيلاً من الشتائم، مما يعني أن الأمر تجاوز حدود الانتقاد أو الشعور بالدهشة لدى الآلاف ممن شاهدوا مقطع الفيديو، كما أثار ذلك تساؤلات وتكهنات عن دوافعها لفعل ذلك بصورة علنية، والحرص على نشره، حيث أشار البعض إلى أن إدمان الترند والتفاعل وإثارة الجدل لدى البعض يمكن توصيفه بـ"المرض"، فيما أكد البعض الآخر أنه لا يوجد تفسير مقنع لما فعلته، خاصة مع إدراكها طبيعة المجتمع الكويتي المتعاطف دائماً مع القضية الفلسطينية، كما أن الأحداث الحالية جعلت هذا التعاطف في أعلى مراحله.