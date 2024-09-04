إيلاف من طهران: قال مسؤول عمليات قوة القدس في الحرس الثوري الايراني محسن جيذر إن رد بلاده على إسرائيل "قادم حتما ولن تكشف إيران عن طبيعته لأنه يعتمد على الظروف".

وأضاف جيذر في تصريح "لابد أن يكون الرد مفاجئا للعدو وفي الوقت المناسب كي يحقق أهدافه ويثأر لدماء الشهيد إسماعيل هنية".

وذكر أن "ظروف المنطقة كلها تصب في مصلحة محور المقاومة" مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سيفشل ولن يحقق أهدافه".

ووفقاً لتقرير شبكة RT فقد وصلت التوترات بين إيران وإسرائيل إلى مستوى جديد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حينما شنت طهران هجوما غير مسبوق بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في نيسان (أبريل) الماضي بعد سنوات من الحرب الخفية بين البلدين التي بلغت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي الواضح على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا والذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنرالات الإيرانيين وآخرين.

ويشار إلى أن عيون إسرائيل والعالم كله كانت مثبتة على إيران منذ اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني برد "قاس" و"مؤلم" على اغتيال هنية في الأرض الإيرانية.