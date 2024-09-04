إيلاف من نيويورك: يشير مصطلح "من النهر إلى البحر" إلى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، إلا أن معناها الأبعد يثير جدلًا حادًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

البعض يرى أنها مجرد عبارة سياسية تتمسك بالدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يعتبر الإسرائيليون أنها تدل على ملكية تلك الدولة الفلسطينية الموعودة لكامل هذه المنطقة، ما يعني شطب إسرائيل من الخريطة نهائياً.

وغالبا ما تضمنت الشعارات والهتافات التي رفعها المتظاهرون في احتجاجاتهم المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هذه العبارة، كما استعملها الآلاف عبر الإنترنت أيضا.

"من النهر إلى البحر".. في مفهوم السوشيال ميديا

قضت هيئة الرقابة التابعة لمجموعة ميتا الأربعاء بأنه لا ينبغي لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقوم تلقائياً بإزالة المنشورات التي تستخدم عبارة "من النهر إلى البحر"، بما يؤكد أن العبارة لا تحض على الكراهية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

تتعلق العبارة بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ عقود والتي تطالب بإقامة دولة فلسطينية، وقال مجلس مراقبة ميتا (فيسبوك وانستغرام وواتساب)، وهو عبارة عن مجموعة مستقلة من الأكاديميين والخبراء والمحامين الذين يشرفون على قرارات المحتوى الشائك على المنصة، إن المنشورات التي فحصوها باستخدام العبارة لا تنتهك قواعد الشركة ضد خطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو تمجيد المنظمات الإرهابية والخطيرة.

حيثيات الحكم

وقال المجلس في حيثيات حكمه: "بينما يمكن أن يفهم البعض هذه العبارة على أنها تحريض ضد إسرائيل، فإنها غالباً ما تستخدم كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال كوري تشامبليس المتحدث باسم ميتا في بيان إنه يرحب بمراجعة مجلس الإدارة. وأضاف: "على الرغم من أن جميع سياساتنا تم تطويرها مع أخذ السلامة في الاعتبار، فإننا نعلم أنها تأتي مع تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مساهمات من الخبراء خارج ميتا، بما في ذلك مجلس الرقابة".

هل ميتا "إسرائيلية"؟

الحكم الأخير يؤكد أن شركة ميتا لا تنحاز لطرف بعينه، فقد كان الملايين في المنطقة العربية يؤكدون أن منصات السوشيال ميديا، وخاصة التابعة لشركة ميتا منحازة كلياً للجانب الاسرائيلي، وتتعمد إزالة المحتوى الدائم لغزة، ولكن عدم إزالة من النهر إلى البحر" والاعتراف بالحق الفلسطيني جاء على عكس التيارات التي كانت تؤكد انحياز ميتا للجانب الإسرائيلي.

وأجبر الصدام السياسي حول الحرب بين إسرائيل وغزة الشركة على فحص الخط الفاصل بين دعم حرية التعبير وقمع خطاب الكراهية عبر الإنترنت عن كثب، وقد يؤدي حكم الأربعاء إلى تأجيج التوترات.

ضغوط اسرائيلية وشكوى فلسطينية

واتهمت بعض الجماعات اليهودية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالسماح بمعاداة السامية بالتصاعد على شبكاتها في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب.

كما تعرضت ميتا لانتقادات من قبل نشطاء الحقوق الرقمية والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، الذين يقولون إنها خنقت الانتقادات السياسية المشروعة للحكومة الإسرائيلية وقواتها المسلحة خلال الحرب التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

واستخدم النشطاء والمتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين عبارة "من النهر إلى البحر" للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويشير الشعار، الذي غالباً ما تتبعه عبارة "فلسطين ستتحرر"، إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ​.