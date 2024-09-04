إيلاف من لندن: احتل روبرت جينريك المركز الأول في الجولة الأولى من التصويت في مسابقة زعامة حزب المحافظين البريطاني، بعد إقصاء السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية السابقة من السباق.

وحصل السيد جينريك وهو كان وزير الهجرة في حكومة المحافظين السابقة، على دعم 28 نائبًا من حزب المحافظين، مما جعله متقدمًا بستة أصوات على كيمي بادينوتش وزيرة الأعمال التي احتلت المركز الثاني بـ 22 صوتًا.

وجاء جيمس كليفرلي وزير الداخلية والخارجية السابق في المركز الثالث بـ 21 صوتًا، وجاء توم توجندهات وزير الأمن في المركز الرابع بـ 17 صوتًا وجاءت ميل سترايد وزير العمل والتقاعد في المركز الخامس بـ 16 صوتًا. احتلت السيدة بريتي المركز الأخير بعد تأمين دعم 14 نائبًا.

3 لم يصوتوا

وتم الإدلاء بإجمالي 118 صوتًا، مما يعني أن ثلاثة نواب من حزب المحافظين لم يقولوا كلمتهم. وعُلم رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك هو أحد أولئك الذين لم يصوتوا.

وسيواجه المرشحون الخمسة الباقون الآن تصويتًا ثانيًا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل حيث تم تكليف نواب حزب المحافظين بتقليص الميدان إلى أربعة.

ثم سيعرض الرباعي الناجح قضيته على أعضاء حزب المحافظين في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام في نهاية الشهر.

ثم سيصوت نواب حزب المحافظين مرة أخرى بين 9 و10 أكتوبر لإقصاء مرشحين آخرين، تاركين ثنائيًا أخيرًا سيواجه تصويتًا من أعضاء حزب المحافظين.

وسيغلق تصويت الأعضاء في الساعة 5 مساءً يوم 31 أكتوبر وسيتم الإعلان عن بديل ريشي سوناك في 2 نوفمبر.