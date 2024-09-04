إيلاف من جورجيا (الولايات المتحدة): تم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار في مدرسة ثانوية في جورجيا بالولايات المتحدة الأربعاء، وهو مراهق يدعى كولت غراي، يبلغ 14 عاماً، وقد استسلم دون مقاومة بعد أن أدرك أنه معرض للتصفية والموت، وتم احتجازه والتحقيق معه، دون كشف تفاصيل، كما تم التواصل على الفور مع عائلته.

وقالت السلطات إن مطلق النار الذي قتل أربعة أشخاص وأصاب تسعة آخرين تم نقلهم للمستشفى، فضلاً عن حالات أخرى تلقت العلاج الفوري في مكان الحادث في مدرسة ثانوية في جورجيا يوم الأربعاء تم التعرف عليه على أنه كولت غراي البالغ من العمر 14 عاماً.

الاتهامات والمحاكمة (كشخص بالغ)

وأكد مدير مكتب التحقيقات في جورجيا كريس هوزي للصحفيين بعد ظهر الأربعاء إن غراي أطلق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر قبل الساعة 10:30 صباحا بقليل يوم الأربعاء، وقال إنه استسلم للشرطة بمجرد مواجهته، كما قال إن اثنين من القتلى طلاب واثنان معلمين.

وسوف يتم توجيه الاتهام له بالقتل كشخص بالغ على الرغم من أنه يبلغ 14 عاماً، وفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك بوست".

بايدن: إلى متى نقبل ذلك باعتباره طبيعياً؟

من ناحيته أعرب الرئيس جو بايدن عن "حزنه على ضحايا إطلاق النار الذي وقع الأربعاء في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا وقال:"لا يمكننا الاستمرار في قبول هذا باعتباره أمرا طبيعيا".

وقال الرئيس في بيان: "لقد تحول ما كان من المفترض أن يكون موسما سعيداً للعودة إلى المدرسة إلى تذكير مروع آخر باستمرار العنف المسلح في تمزيق مجتمعنا، يتعلم الطلاب في جميع أنحاء البلاد كيفية الانحناء والاختباء عند إطلاق النار، بدلاً من كيفية القراءة والكتابة، لا يمكننا الاستمرار في قبول هذا باعتباره طبيعيا".

واستخدم بايدن بيانه أيضا لدعوة الكونغرس إلى التحرك وإقرار حظر الأسلحة الهجومية، كما فعل في الماضي.

45 حادث إطلاق نار في مدارس أميركا 2024

كان إطلاق النار في ويندر بولاية جورجيا الأربعاء هو حادث إطلاق النار رقم 45 في مدرسة حتى الآن في عام 2024، وفقا لتحليل شبكة سي إن إن CNN.

من بين 45 حادثة إطلاق نار في المدارس على الأقل هذا العام، تم الإبلاغ عن 32 حادثة إطلاق نار في حرم المدارس الابتدائية والثانوية و13 حادثة في حرم الجامعات والكليات.

حادث الأربعاء هو الأكثر دموية حتى الآن (هذا العام)، وهو واحد من 11 حادث إطلاق نار في المدارس أسفر عن مقتل أربعة أشخاص أو أكثر منذ عام 2008.

في العام الماضي، وقعت 82 حادثة إطلاق نار في المدارس الأميركية، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 على الأقل عندما بدأت شبكة CNN في إجراء التحليلات.

ومن بين تلك الحوادث في عام 2023، تم الإبلاغ عن 52 حادثة إطلاق نار في حرم المدارس الابتدائية والثانوية و30 حادثة في حرم الجامعات والكليات.

1.5 حادث إطلاق نار يومياً في أميركا

شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 385 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح، و الذي يعرف حوادث إطلاق النار الجماعي بأنها تلك التي يتم فيها إطلاق النار على أربعة ضحايا أو أكثر.

وهذا يعني أن متوسط ​​عدد عمليات إطلاق النار الجماعي بلغ أكثر من 1.5 عملية يوميًا حتى الآن هذا العام.

تشمل حوادث إطلاق النار الجماعي البالغ عددها 385 حادث إطلاق نار مميت وقع يوم الأربعاء في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا. قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص ونُقل تسعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى.