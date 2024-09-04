واصلت بريطانيا مساعيها التي كان بدأها رئيس الوزراء السير كير ستارمر بزياره لألمانيا وفرنسا قبل أيام،لإعادة ضبط علاقاتها مع أوروبا، وشاركت في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في براغ.

وختم وزير شؤون أوروبا في الحكومة البريطانية ستيفن دوتي، أمس الثلاثاء، أول زيارة له لأوروبا الوسطى، وركزت على مواجهة التهديدات الهجينة الروسية والدفاع عن الأمن الأوروبي.

كما هدفت إلى إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة وأوروبا، حيث التقى الوزير بنظرائه من مختلف أنحاء المنطقة، وكانت التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا على رأس جدول الأعمال.

وخلال زيارة مزدوجة إلى المنطقة شملت فترات في كل من جمهورية التشيك وسلوفينيا، حضر الوزير منتدى منظمة التعاون الاقتصادي GLOBSEC في براغ، تلاه منتدى بليد الاستراتيجي في بحيرة بليد في سلوفينيا.

وكان الأمن الأوروبي في صدارة تلك المحادثات، حيث استمرت التهديدات بما في ذلك التضليل والهجمات الإلكترونية وجرائم الهجرة المنظمة وحرب بوتين غير القانونية في أوكرانيا في الظهور في جميع أنحاء القارة.

روح جديدة

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه المملكة المتحدة العمل على إعادة ضبط علاقة البلاد مع أوروبا، وهو طموح يرتكز على روح جديدة من التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات، ومعالجة الحواجز أمام التجارة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة من تغير المناخ إلى الهجرة غير الشرعية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أكد على إعادة الضبط هذه خلال زيارته إلى ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، كما أكد على ذلك وزير الخارجية ديفيد لامي خلال رحلاته إلى ألمانيا وبولندا والسويد في الأسابيع الأخيرة. كما كانت محور مناقشات وزير علاقات الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيموندز في بروكسل.

وتحدث الوزير دوتي في منتدى البحر الأسود GLOBSEC، وهو المنتدى الأمني ​​الأول لأوروبا الوسطى والشرقية الذي عقد في براغ هذا العام، إلى جانب نظرائه من جمهورية التشيك وليتوانيا ومولدوفا.

وفي فعالية لجنة حول مواجهة التهديدات الهجينة الروسية، أكد الوزير على العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة والشركاء لتدهور شبكة الجواسيس الروسية واتخاذ إجراءات ضد أنشطة بوتن المزعزعة للاستقرار.

عقوبات ضد روسيا

ويشمل ذلك أكبر وأشد حزمة عقوبات فرضت على روسيا على الإطلاق، والجهود المشتركة في مواجهة التضليل الروسي المقصود منه التأثير سلبًا على الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا.

ثم سافر الوزير البريطاني إلى سلوفينيا لحضور منتدى بليد الاستراتيجي، حيث أوضح أن المملكة المتحدة ستواصل دعم سلوفينيا في معالجة التحديات المشتركة للهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية.

ويأتي استمرار التعاون بين المملكة المتحدة وسلوفينيا في هذا المجال بعد المناقشات التي جرت في قمة المجتمع السياسي الأوروبي لهذا العام التي عقدت في قصر بيلنهام في يوليو/تموز، حيث التقى رئيس الوزراء برئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، وأصدر بيانًا مشتركًا يلتزم بمزيد من التعاون في معالجة جريمة الهجرة المنظمة.

كما ركز الانتباه على تعزيز الاستقرار في غرب البلقان، وسط تزايد التوترات ومحاولات التدخل من الجهات الفاعلة الخبيثة في المنطقة.

حديث الوزير دوتي

وفي حديثه في فعالية ندوة في منتدى بليد الاستراتيجي، قال الوزير دوتي: بصفتنا حكومة جديدة في المملكة المتحدة، نحن واضحون تمامًا بشأن التزامنا بالأنظمة المتعددة الأطراف، وملتزمون بسيادة القانون، وملتزمون بحلف شمال الأطلسي.

وأضاف: نحن ملتزمون بأوكرانيا؛ نحن ملتزمون بالوقوف في وجه روسيا وإيران ونحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا سواء كانوا في الاتحاد الأوروبي، أو خارج الاتحاد الأوروبي في أوروبا؛ أو عبر العلاقات عبر الأطلسي أو في جميع أنحاء العالم.

وأكد: ليس فقط بشأن هذه التحديات الأمنية، ولكن أيضًا بشأن تغير المناخ، والنمو والازدهار للناس، ومعالجة الفقر، والمساواة في الحقوق، والمساواة بين الجنسين.

لقاءات

وخلال الزيارة، التقى الوزير أيضًا بنظرائه التشيك والسلوفينيين - نائب وزير الخارجية التشيكي يان ماريان، ووزير الخارجية يان ليبافسكي، بالإضافة إلى وزير الخارجية السلوفيني ماركو ستوكين - للتأكيد على الخطط الرامية إلى متابعة علاقة إيجابية واستشرافية مع الحلفاء في جميع أنحاء المنطقة كجزء من إعادة ضبط المملكة المتحدة وأوروبا على نطاق أوسع.

ويشار إلى أن زيارة الوزير البريطاني تستند أيضًا إلى التقدم المحرز في قصر بلينهايم خلال المجتمع السياسي الأوروبي في يوليو، حيث أكدت الدول الأوروبية على قوة الدعم الدولي لأوكرانيا، والالتزام المشترك بالأمن الإقليمي.