إيلاف من لندن: أظهر استطلاع للرأي أن البريطانيين سيصوتون للعودة إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء جديد، وتقول استطلاعات الرأي إن كير ستارمر لديه تفويض لبناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي ولكن ليس الانضمام مرة أخرى إلى الكتلة، وشدد كير ستارمر على أن حزب العمال لن يسعى إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي نفسه أو سوقه الموحدة أو الاتحاد الجمركي تحت رئاسته.

المفاجأة أن استطلاعاً للرأي أجري على مستوى البلاد أظهر أن البريطانيين سيصوتون بأغلبية كبيرة لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد، وفقاً لتقرير لمجلة "بوليتيكو" الثلاثاء.

وجد استطلاع يوجوف الذي أجري بعد أكثر من 8 سنوات من تصويت المملكة المتحدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن التأييد الشعبي لإعادة الانضمام إلى استفتاء افتراضي جديد يبلغ 59 % ، بينما قال 41 % إنهم سيعارضون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لا تفويض للحكومة في هذا الملف

الناخبون لا يعتقدون أن حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا لديها تفويض لمحاولة الانضمام مرة أخرى إلى الكتلة الأوروبية.

وشدد كير ستارمر على أن حزب العمال لن يسعى إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي نفسه أو سوقه الموحدة أو الاتحاد الجمركي تحت رئاسته للوزراء. وقال رئيس الوزراء البالغ من العمر 61 عاما إن الانضمام مرة أخرى لن يحدث خلال حياته.

وجدت يوجوف YouGov أن غالبية الناخبين (51 %) يعتقدون أن الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات لا يمنح ستارمر تفويضا للعودة إلى الاتحاد الأوروبي - مقارنة بالخُمس (21 %) الذين قالوا إنه فعل ذلك.

علاقة وثيقة بلا عودة

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أيضا أن الناخبين يؤيدون علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي لا تنطوي على العودة إلى الكتلة أو السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

وشعر ما يقرب من نصف البريطانيين (45%) أن ستارمر لديه تفويض بالسعي لتحقيق ذلك مقارنة بـ 21% قالوا إنه لم يفعل ذلك.

كان ناخبو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 متعادلين بنسبة 36% مؤيدين ومعارضين لحصوله على هذا التفويض للدفع نحو علاقات أوثق.

وعود حزب العمال

ووعد بيان حزب العمال بإعادة ضبط العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والسعي إلى إبرام اتفاقية أمنية.

كانت أول رحلة قام بها ديفيد لامي إلى الخارج كوزير للخارجية هي ألمانيا وبولندا والسويد لمحاولة الإشارة إلى إعادة ضبط العلاقات بعد فترة صعبة في عهد المحافظين.