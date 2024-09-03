إيلاف من لندن: كشف تقرير إعلامي غربي عن تزايد النفوذ الدولي لتنظيم الدولة الإسلامية خراسان (IS-K)، وهو فرع من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتم ربط المجموعة الإرهابية بالعديد من الهجمات والهجمات المخطط لها في عام 2024. وتشمل المؤامرات الأكثر شهرة هجومًا مميتًا على قاعة حفلات في موسكو، وخططًا فاشلة لتعطيل ثلاث حفلات لتايلور سويفت في النمسا، وتفجيرين مزدوجين في إيران.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنها قامت بتحليل بيانات جديدة من مركز مرونة المعلومات (CIR) والتي تظهر ارتفاعًا حادًا في الدعاية التي أنتجتها المجموعة في العامين الماضيين. كما يتم نشر المحتوى بعدد متزايد من اللغات.

ويكشف تقرير القناة كيف تتزايد قوة وتأثير جماعة داعش-خراسان المرتبطة بمخطط تايلور سويفت الإرهابي

وتقول إن بيانات حصرية نظهر كيف أدى ارتفاع الدعاية عبر الإنترنت والزيادة الكبيرة في المؤامرات العالمية إلى جعل فرع أفغانستان من الجماعة الإرهابية "أعظم تهديد إرهابي خارجي" لأوروبا.

تهديد الأمن الغربي

ومع زيادة كمية الدعاية، التي وصلت إلى جمهور أبعد من حدود أفغانستان، زاد أيضًا عدد الهجمات الدولية والهجمات المخطط لها، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الغربي.

وقال مسؤولون ألمان مؤخرًا إنهم أحبطوا هجمات مخطط لها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية خراسان، حيث تظل السلطات في البلاد في حالة تأهب قصوى.

وفي يوليو، قال مسؤولون فرنسيون إنهم كشفوا عن العديد من المؤامرات الإرهابية التي تستهدف أولمبياد باريس 2024.

وفي الأسابيع التي سبقت الألعاب، نشرت قنوات الدعاية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان عدة ملصقات تحرض المؤيدين على مهاجمة مواقع مختلفة في باريس أثناء الحدث.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه من التحريض في اكتساب الزخم، وحذرت الأمم المتحدة من ارتفاع مستويات التهديد التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان في جميع أنحاء أوروبا.

التهديد الأكبر

وقال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، في إفادة صحفية في أغسطس/آب: "تعتبر الجماعة أكبر تهديد إرهابي خارجي للقارة".

لقد برز الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، المعروف باسم تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، أو داعش في خراسان أو داعش في خراسان، باعتباره الفرع الأكثر عالمية للمنظمة الإرهابية.

وبالإضافة إلى استهداف جماهيرها الأساسية في جنوب ووسط آسيا، وتحديداً طاجيكستان وأوزبكستان، كانت الجماعة تنشر وسائل الإعلام تدريجياً بعدد متزايد من اللغات.

وقال فورونكوف "في الآونة الأخيرة، وخاصة منذ ارتفاع وتيرة الدعاية، شهدنا تركيزًا أكبر على آسيا الوسطى وأوروبا"، كما قال بن دن برابر، رئيس قسم الأبحاث في Afghan Witness، الفريق الذي يقف وراء البيانات الجديدة لـ CIR".

وأعلن أحد الملصقات الحديثة التي أنتجتها وسيلة الإعلام الداخلية للمجموعة عن بث محتواها باللغة الأردية، مما أضاف إلى مجموعة اللغات التي تنشرها بالفعل بما في ذلك البشتونية والفارسية والطاجيكية والأوزبكية والروسية والتركية والأذربيجانية والإنجليزية والعربية.

الطموحات العالمية

ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان لأول مرة في عام 2015، عندما كان تركيزه الأساسي هو اكتساب الأراضي في أفغانستان للمساعدة في إقامة الخلافة، أو الأراضي التي يسيطر عليها حاكم واحد من تنظيم الدولة الإسلامية.

ويشير الحرف K في اسمه إلى خراسان، وهي مقاطعة في أفغانستان تضم تاريخيًا أجزاء من إيران وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.

بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في عام 2021 واستعادة طالبان للسلطة، تضاءل عدد الهجمات ونفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان داخل البلاد، وفقًا للبيانات التي جمعها فريق الشاهد الأفغاني التابع لمركز العلاقات الدولية.

لقد زادت المجموعة من قوتها منذ الانسحاب الأميركي وكثفت عملياتها الدولية، على الرغم من حملة طالبان لقمع تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان في أفغانستان.

تقرير مجلس الأمن

وكتب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا في تقرير: "لقد نما التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان مع وقوع هجمات إرهابية كبيرة خارج أفغانستان، ولا سيما في موسكو في 22 مارس، ومع زيادة مستويات التهديد في أوروبا ومناطق أخرى".

وتدعم البيانات هذا. كان هناك ارتفاع كبير في الهجمات والاعتقالات للأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان خارج أفغانستان منذ عام 2022.

وقال كولين كلارك، مدير الأبحاث في مجموعة صوفان، وهي شركة أمنية واستخباراتية مقرها نيويورك: "الجزء المثير للاهتمام حقًا في هذا الأمر ليس أن طالبان تمكنت من الحد من الهجمات في أفغانستان".

واضاف: "لقد كان الأمر يتعلق بقدرة داعش على التكيف"، كما أضاف. "لقد قاموا بهذا التحول بسلاسة. وقد تمسكوا به".

قادم عن داعش - خراسان

وقالت الدكتورة أميرة جادون، الأستاذة المساعدة للعلوم السياسية في جامعة كليمسون ومؤلفة كتاب قادم عن داعش - خراسان، إن هناك تحولاً ملحوظاً في سرديات الدعاية لداعش - خراسان بعد استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان.

وقالت: "لا يزال هناك تشويه سمعة طالبان. لكننا نرى تحولاً نحو الحديث عن قضايا ومظالم مختلفة لمجتمعات مختلفة".

وبصرف النظر عن تركيز محتواها على الهجمات الناجحة والاستفادة من القضايا المحلية في بلدان رئيسية مثل طاجيكستان وأوزبكستان لحشد المؤيدين، تنشر المجموعة دعاية تتطرق إلى صراعات عالمية أوسع نطاقاً.

ويرى العلماء أن هذا بمثابة وسيلة لداعش - خراسان للاستفادة من الشعور بالعداء في العالم الإسلامي، والاستفادة من المشاعر المعادية للغرب، والتي تفاقمت بسبب الحرب في غزة.

وأضافت الدكتورة جادون: "لقد أصبح الهدف هنا هو إظهار كيف أنهم منصة واسعة يمكن لأي شخص الانضمام إليها".

التحول في الاستراتيجية

في أغسطس/آب، كانت الخطة الفاشلة لمهاجمة ثلاث حفلات لتايلور سويفت في فيينا أحدث مؤامرة دولية رفيعة المستوى مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان. وتقول السلطات النمساوية إن المشتبه به الرئيسي قد تعهد بالولاء للمجموعة وكان يستهلك ويشارك الدعاية عبر الإنترنت.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، كان المشتبه بهم في هجمات فيينا الفاشلة يعتزمون قتل "عشرات الآلاف" من الناس.

إن مثل هذه الحالات والهجمات التي أحبطت في باريس أثناء الألعاب الأولمبية، على سبيل المثال، تشكل جزءًا ضئيلًا من الهجمات المخطط لها في أوروبا هذا العام، والتي يقدر الخبراء أنها كانت ستة على الأقل حتى الآن.

كما تتحمل المجموعة المسؤولية عن العديد من المؤامرات الناجحة هذا العام.

قاعة حفلات موسكو

في مارس/آذار، هاجم مسلحون وأضرموا النار في قاعة مدينة كروكوس، وهي قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. وأسفر الحادث عن مقتل ما يقرب من 140 شخصًا. وتم القبض على أربعة رجال من أصل طاجيكي.

ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان لم يعلن مسؤوليته بشكل مباشر، فقد نشر مقطع فيديو في إحدى قنواته من هواتف أحد المهاجمين أثناء تنفيذهم للهجوم، وأشار في منشورات أخرى إلى أنهم هم من يقفون وراء الهجوم.

وقد سبقت أعمال العنف في موسكو سلسلة من الرسائل المناهضة لروسيا على قنوات تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان على الإنترنت.

وقال السيد دن برابر من مركز العلاقات الدولية: "إن الدعاية هي بمثابة مقدمة لمنطقة الاهتمام للمنظمة".

وبعد الهجوم، نشرت المجموعة منشورًا بنص يقول "بعد موسكو، من التالي؟"، إلى جانب صور وأسماء مدن أوروبية كبيرة مختلفة.

فرع أفغانستان يتحرك

وفي هذه المرحلة، يحاول تنظيم الدولة الإسلامية وفرعه الأفغاني اكتساب مكانة بارزة على الساحة الدولية من خلال جذب انتباه وسائل الإعلام لتجنيد المؤيدين، والأهم من ذلك، جمع الأموال، وفقًا للخبراء.

في يناير/كانون الثاني، ارتبطت المجموعة بتفجيرات انتحارية مزدوجة في حفل تأبين في كرمان بإيران، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وهجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول.

وقال الدكتور أنطونيو جيستوزي، زميل الأبحاث الأول في معهد الخدمات المتحدة الملكي: "إنهم يسعون إلى التعرض الإعلامي. لماذا؟ لأن هناك شيئًا آخر تغير في السنوات الأخيرة وهو أن تنظيم الدولة الإسلامية فقد مانحيه الكبار".

ويشارك أعضاء فريق البحث الخاص به في العديد من قنوات تيليجرام ومجموعات (واتساب) التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، وقيل لهم إن الهجوم الإيراني ساعد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان في جمع قدر كبير من المال من المانحين، وغالبًا ما يتم إرساله باستخدام العملات المشفرة.

وقال السيد كلارك، الذي يدير الأبحاث في مركز صوفان: "هدفهم هو قتل أعداد كبيرة من المدنيين لجذب الانتباه".

وأضاف "إن هذا النوع من المؤامرات الإرهابية يهدف في الواقع إلى توليد الزخم للمجموعة حتى تجعلها اسمًا مألوفًا مرة أخرى، ومع هذا يأتي التجنيد والتبرعات".

تايلور سويفت

وتابع: "يمكن القول إن تايلور سويفت هي نجمة البوب ​​الأكثر شهرة وشهرة في العالم. "لو نجحوا في مهاجمة ذلك الحفل، على غرار الطريقة التي وقع بها تفجير أريانا غراندي في مانشستر، لكان تنظيم الدولة الإسلامية قد استمتع بأسابيع، إن لم يكن أشهر، من الدعاية غير المقيدة، والتي تساعد في دعم المجموعة ومنحها الزخم".

وقال إن المؤامرات الفاشلة مثل الهجمات المخطط لها على حفلات سويفت في النمسا، هي فوز.

من الصعب تتبعها

بالإضافة إلى توزيع المحتوى من خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم، يتم مشاركة المحتوى على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل ميتا، إكس وتطبيقات المراسلة المشفرة مثل تيليجرام.

يقول الخبراء إن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يشجع أنصاره في جميع أنحاء العالم على إنشاء دعاية خاصة بهم تتوافق مع موقفه.

ويبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يحرض على الهجمات من بعيد. تدعو الكثير من الدعاية المؤيدين المتطرفين ذاتيًا من خلال القنوات عبر الإنترنت إلى تنفيذ مؤامرات غير معقدة ضد المدنيين، بدلاً من التخطيط لهجمات موجهة، والتي يتم تحديدها بإرسال أفراد مدربين تدريباً عالياً لضرب مواقع محددة.

الهجمات المحرضة

وقالت الدكتورة جادون، التي تؤلف كتابًا عن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان: إن الهجمات "المحرضة" أو الملهمة قد يكون من الصعب جدًا تتبعها.

وأضافت: "إذا كان شخص ما يمتص المحتوى فقط ولا يشارك حقًا بأي شكل من الأشكال، فإن هذا يجعل من الصعب اكتشافه".

وقالت "مع الهجمات الموجهة، هناك المزيد من الفرص لإنفاذ القانون للكشف عن النشاط غير المعتاد على المجموعات. هناك فرصة أكبر لوجود مسار ورقي".

وهناك عقبة أخرى في تتبع محتوى تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان والمؤامرات المحتملة تتمثل في حقيقة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها قواعد رقابة صارمة.

وفي الأخير يقول دن برابر إن تعديل المحتوى هو أكبر صعوبة لفريقه في مواكبة قنوات الاتصال المختلفة، مضيفًا أن غرف الدردشة القديمة لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يتم إغلاقها وتظهر غرف جديدة كل يوم.

* تم إعداد هذا التقرير من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/how-is-k-group-linked-to-taylor-swift-terror-plot-is-increasing-in-strength-and-influence-13206097