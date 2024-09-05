إيلاف من الرياض: تلقى شيخ قبيلة عتيبة، عبدالله بن عمر بن ربيعان، التعازي في وفاة نجله بندر، الذي وافته المنية إثر عارض صحي ألمّ به خلال تواجده خارج المملكة.

وقد وصل جثمان الفقيد إلى الرياض اليوم، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليه وتمت مواراته الثرى.



وقد ساد الحزن أوساط قبيلة عتيبة، ومحبي الفقيد، وأفراد عائلته، الذين تلقوا عدداً كبيراً من التعازي من داخل المملكة وخارجها.



وبدورها، تتقدم صحيفة "إيلاف" وناشرها بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وقبيلة عتيبة.