إيلاف من لندن: ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية اختنقوا في "فقاعة هواء" بسبب نفاد الأكسجين.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، عن نظيرتها الإيطالية، كان جوناثان بلومر وزوجته جودي بلومر وكريس مورفيلو وزوجته نيدا مورفيلو أربعة من بين سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق اليخت الفاخر البايزي الشهر الماضي.

وكان هؤلاء في رحلة مع رجل الأعمال قطب صناعو التكنولوجيا البريطاني مايك لينش للاحتفال بتبرئته من تهم الاحتيال في يونيو في الولايات المتحدة، عندما ضربت عاصفة عنيفة.

كما توفي السيد لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا هانا لينش ورئيس الطهاة في اليخت ريكالدو توماس.

وقيل إن السيد والسيدة بلومر اختنقا عندما غرق القارب بسبب نفاد الأكسجين، ولم يغرقا، حسبما ذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا).

لا ماء في الرئتين

وقيل إن تشريح الجثث، إلى جانب جثث السيد مورفيلو وزوجته، لم يعثر على أي ماء في رئتيهما، مما يشير إلى أنهما توفيا بعد أن امتلأت كبائنهما بثاني أكسيد الكربون ونفد الأكسجين.

وورد أن الغواصين الذين انتشلوا الجثث عثروا عليها على الجانب الأيسر من الكبائن - وهو ما يعتقد المحققون أنه أظهر لهم أنهم كانوا يبحثون عن آخر جيوب الهواء بينما كانت السفينة مائلة إلى اليمين بعد الغرق.

وأضافت صحيفة (لا ريبوبليكا) أنه لم تظهر أي علامات على إصابات بين الضحايا الأربعة الذين تم فحصهم حتى الآن. ونجت زوجة السيد لينش، أنجيلا باكاريس، من الغرق، إلى جانب 14 شخصًا آخر.

تشريح بقية الجثث

وأضافت التقارير أن تشريح الجثث المتبقي، للسيد لينش وابنته والسيد توماس، سيُجرى يوم غد الجمعة، ومن المتوقع رفع اليخت الفاخر من قاع البحر كجزء من التحقيق.

وقد وضع المدعون الإيطاليون قبطان القارب، النيوزيلندي جيمس كاتفيلد، وبريطانيين، المهندس تيم باركر إيتون وعضو الطاقم ماثيو جريفثس، قيد التحقيق بتهمة القتل غير العمد وغرق السفينة.

ورد أن السيد باركر إيتون نفى مزاعم ترك الأبواب الخارجية مفتوحة في ليلة العاصفة، مما سمح بغمر غرفة المحرك بالمياه.

وسمح للرجال الثلاثة بمغادرة صقلية بينما يستمر التحقيق في محاولة فهم ما حدث في الدقائق الست عشرة بين تعرض اليخت للعاصفة في الساعة 3.50 صباحًا وغرقه في 60 ثانية في الساعة 4.06 صباحًا.

افادة

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن السيد كاتفيلد قوله للمحققين: "جاء غريفث لإيقاظي، وقال إن هناك رياحًا سرعتها 20 عقدة. لقد فحصت الأجهزة وكانت صحيحة فعليًا. "خرجت على الفور وطلبت إبلاغ الجميع بهذا لأنني لم أحب الموقف."

يقال إنه قال إن اليخت مال بعد ذلك بمقدار 45 درجة وظل على هذا الحال لفترة، قبل أن ينحرف فجأة في الاتجاه الآخر ويلقي بهم في البحر.

يقال إن السيد غريفث قال: "لقد تمكنا بعد ذلك من الصعود مرة أخرى وحاولنا إنقاذ من استطعنا. كنا نسير على الجدران. لقد أنقذنا من استطعنا، كما أنقذ كاتفيلد الفتاة الصغيرة ووالدتها."