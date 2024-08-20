إيلاف من لندن: كشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن أن عملية البحث عن أي ناجين من غرق اليخت البريطاني قبالة سواحل صقلية الإيطالية دخلت 24 ساعة "حرجة"، مع استمرار البحث اليائس عن المفقودين، ويبلغ عددهم 6 أشخاص.

زعم أحد المهندسين أن الستة المفقودين من اليخت البريطاني الفاخر الغارق ربما ما زالوا على قيد الحياة في جيوب هوائية.

وأغرقت عاصفة عنيفة غير متوقعة اليخت الفاخر الذي يبلغ ثمنه 30 مليون جنيه استرليني ، في الساعات الأولى من يوم الاثنين. وتم التأكد من وفاة رجل واحد على الأقل، وهو ريكالدو توماس، في حين لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين ونجا 15 آخرون.

وقال نيك سلون، الذي عمل في عملية إنقاذ كوستا كونكورديا في عام 2012، إن غواصي الإنقاذ يدخلون 24 ساعة "حرجة" لإنقاذ أي شخص قد يكون لا يزال على قيد الحياة، مع اعتقاد خفر السواحل الإيطالي أن الستة المفقودين محاصرون في السفينة "اليخت".

وقال سلون لشبكة سكاي نيوز : "لديهم نافذة صغيرة جدا من الوقت لمحاولة العثور على الأشخاص العالقين بالداخل مع وجود جيب هوائي، ويمكن إنقاذهم".

أمامك يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى لمحاولة إخراج شخص ما، لذا فإن الـ 24 ساعة القادمة ستكون حاسمة.

المفقودون من هم ؟

المفقودون هم الملياردير لينش، و ابنته هانا لينش، و رئيس بنك مورغان ستانلي الدولي جوناثان بلومر، و زوجته جودي بلومر، وكذلك محامي كليفورد تشانس كريس مورفيلو، و وزوجته نيدا مورفيلو.

وبحسب ما ورد دعا لينش محاميه وأصدقائه للاحتفال بالنصر القانوني الأخير الذي برأه من اتهامات الاحتيال في الولايات المتحدة.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترا غرق وعلى متنه 22 شخصا قبل وقت قصير من شروق الشمس.

"كانت الرياح قوية جدًا، وقال مسؤول في خفر السواحل في باليرمو لرويترز: "كان من المتوقع أن يكون الطقس سيئا لكن ليس بهذه الشدة".

اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة إيطاليا في الأيام الأخيرة - حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في أضرار جسيمة في شمال البلاد - بعد أسابيع من الحرارة الحارقة.

غادر القارب ميناء ميلاتسو في صقلية في 14 آب (أغسطس) وتم تعقبه آخر مرة شرق باليرمو مساء الأحد، وكانت حالة الملاحة "راسية"، وفقًا لتطبيق تتبع السفن Vesselfinder.

خبراء الغوص في الكهوف هم من بين رجال الإنقاذ الذين ما زالوا يأملون في العثور على ناجين محاصرين تحت الماء على متن اليخت الفاخر ، الذي أطاح به إعصار قبالة صقلية.

ومن بين أولئك الذين يساعدون في البحث، اثنان من غواصي الكهوف الذين يحاولون التنقل في الممرات المظلمة والضيقة لليخت "السليم تمامًا"، والذي يقع الآن على عمق 49 مترًا.