إيلاف من موسكو: تحاول وزارة الداخلية الروسية حاليا تضييق الخناق على استخدام تطبيقات المواعدة في المناطق التي تضررت من التوغل المفاجئ لأوكرانيا ، والذي أذهل الكرملين.

"لا نشجع بشدة على استخدام خدمات المواعدة عبر الإنترنت"، وقالت وزارة الداخلية للمواطنين في كورسك وبيلغورود وبريانسك، بحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام روسية ، إن "العدو يستخدمهم بنشاط لجمع المعلومات".

كما أصدرت الوزارة توصيات إلى العسكريين وموظفي إنفاذ القانون، بعدم فتح أي روابط تشعبية في الرسائل الواردة من الغرباء وعدم بث مقاطع فيديو على الطرق التي تتواجد فيها المركبات العسكرية.

غادرت تطبيقات المواعدة الغربية الشهيرة Tinder وBumble وBadoo السوق الروسية منذ أن بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.

بدأت أوكرانيا توغلها المفاجئ عبر الحدود في كورسك في 7 آب (أغسطس)، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين أن كييف تسيطر الآن على أكثر من 1250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الروسية.

واستهدفت العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها كييف منطقتي كورسك وبيلجورود، كما أدت إلى إعلان روسيا حالة الطوارئ في بريانسك المجاورة.