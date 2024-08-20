إيلاف من لندن: أعلن عن وفاة ماريا برانياس موريرا، الإسبانية المولودة في أميركا والتي يُعتقد أنها أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عامًا، حسبما قالت عائلتها يوم الثلاثاء.

وكانت مجموعة أبحاث الشيخوخة أدرجت ماريا برانياس موريرا كأكبر شخص معروف في العالم بعد وفاة الراهبة الفرنسية لوسيل راندون العام الماضي.

وأدرجت المجموعة الآن أكبر شخص أقدم من قبل المجموعة وهي اليابانية توميكو إيتوكا، التي تبلغ من العمر 116 عامًا.

وفي منشور على حساب السيدة موريرا على X، كتبت عائلتها: "تركتنا ماريا برانياس. لقد رحلت بالطريقة التي أرادتها: في نومها، في سلام، ودون ألم".

ستنتهي الرحلة الطويلة

وكتبت العائلة أنها أخبرتهم في الأيام التي سبقت وفاتها: "لا أعرف متى، ولكن قريبًا جدًا ستنتهي هذه الرحلة الطويلة. سيجدني الموت منهكًا من العيش كثيرًا، لكنني أريد أن أقابله بابتسامة، وأشعر بالحرية والرضا".

ولدت السيدة موريرا في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 4 مارس 1907، قبل أن تعود عائلتها إلى إسبانيا عندما كانت صغيرة.

وكانت تعيش في دار رعاية سانتا ماريا ديل تورا، حيث أقامت لمدة 23 عامًا، في بلدة أولوت الكاتالونية وقت وفاتها.

في حديثه إلى وكالة الأنباء الإسبانية ABC في نوفمبر من العام الماضي، قال العالم وقال مانيل إستيلر إن السيدة موريرا كانت تتمتع "بذهن صاف تمامًا" على الرغم من سنها.

وأضاف: "إنها تتذكر بوضوح مذهل الأحداث التي وقعت عندما كانت في الرابعة من عمرها فقط، ولا تعاني من أي أمراض قلبية وعائية شائعة لدى كبار السن".

عنصر وراثي

"من الواضح أن هناك عنصرًا وراثيًا لأن هناك العديد من أفراد عائلتها الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا".

وقالت السيدة موريرا في وقت سابق على حسابها على X - المسمى Super Catalan Grandma - إن طول عمرها كان بفضل "النظام والهدوء والاتصال الجيد بالعائلة والأصدقاء والاتصال بالطبيعة والاستقرار العاطفي وعدم القلق وعدم الندم والكثير من الإيجابية والابتعاد عن الأشخاص السامين".

وقالت أيضًا إنها لديها "ذكريات سيئة للغاية" عن الحرب الأهلية الإسبانية التي اندلعت عام 1936 عندما كانت تبلغ من العمر 29 عامًا.