صقلية: قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين إن الادعاء العام الإيطالي فتح تحقيقا رسميا مع جيمس كاتفيلد ربان اليخت الفاخر الذي غرق قبالة صقلية الأسبوع الماضي في حادث أسفر عن مقتل مالك اليخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وستة آخرين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من القرار. وفي إيطاليا، لا يعني التحقيق مع الربان أنه مذنب ولا أن يتم بالضرورة اتهامه رسميا بعد التحقيق.

وقالت صحيفتا لا ريبوبليكا وكورييري ديلا سيرا إن كاتفيلد، وهو نيوزيلندي عمره 51 عاما، يخضع للتحقيق فيما يتعلق بالقتل غير العمد وغرق السفينة.

وقال أمبروجيو كارتوسيو رئيس الادعاء في مدينة تيرميني إيميريسي إنه على الرغم من تعرض اليخت لظروف جوية مفاجئة للغاية فإنه من الممكن أن يكون هناك إهمال قد أفضى إلى القتل وغرق اليخت.