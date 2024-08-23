إيلاف من لندن: بعد أن عثر الغواصون على جثة الشخص المفقود الأخير في كارثة اليخت الفاخر المنكوب قبالة ساحل صقلية، أصدرت عائلة قطب التكنولوجيا البريطاني الراحل مايك لينش وابنته هانا بيانًا مع تدفق التعازي أيضًا لهما.

وأصدر متحدث باسم عائلة لينش بيانًا، قال فيه: "عائلة لينش مدمرة ومصدومة وتتلقى العزاء والدعم من العائلة والأصدقاء. "أفكارهم مع كل من تأثر بالمأساة".

واضاف: "إنهم يرغبون في تقديم الشكر الخالص لخفر السواحل الإيطالي وخدمات الطوارئ وكل من ساعد في عملية الإنقاذ.

وقال المتحدث: "طلبهم الوحيد الآن هو احترام خصوصيتهم في هذا الوقت من الحزن الذي لا يوصف."

إشادات

وكانت المزيد من الإشادات وصلت لوالد هانا، مايك لينش، الذي تم انتشال جثته أمس الخميس، وصفه صديقه المقرب أندرو كانتر بأنه "العقل الأكثر ذكاءً والشخص الأكثر اهتمامًا الذي عرفته على الإطلاق".

وقال كانتر: "لا يوجد ببساطة أي رائد أعمال تكنولوجي آخر في المملكة المتحدة من جيلنا كان له مثل هذا التأثير على العديد من الناس. كان شغفه بالحياة والمعرفة وكل من حوله ملهمًا على الفور لكل من التقى به، وسوف نفتقده بشدة."

وقال سوشوفان حسين، زميل وصديق السيد لينش منذ المدرسة، إنه وزوجته "مُدمران تمامًا بسبب وفاة العديد من أصدقائنا الأعزاء".

وأضاف: "إن رحيله يترك فراغًا لا يمكن ملؤه في حياتي. لقد عرفنا هانا منذ ولادتها، وإن رحيلها على حافة الهاوية أمر قاسٍ للغاية. "إن قلوبنا تنزف من أجل أنجيلا وابنتها المتبقية."

ثناء على هانا لينش

وعلى صلة، تدفقت عبارات الثناء على هانا لينش البالغة من العمر 18 عامًا التي كانت ضحية اليخت، ووصفتها كاتيا لويس، صديقة السيدة لينش، بأنها "روح دافئة وجميلة".

وقالت: "لقد جعلني التواجد مع هانا أشعر بالرضا والسعادة".

وقال رئيس قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة لاتيمر العليا، جون ميتروبولوس مونك، إنه لم يقم أبدًا بتدريس شخص "يجمع بين القدرة الفكرية العالية والدفء والحماس بالطريقة التي فعلتها هانا".

واضافت: "لقد أضاءت الفصل الدراسي بطاقتها وشغفها بالتعلم وذكائها الشديد."

أفضل الطلاب

وصفها السيد ميتروبولوس مونك بأنها واحدة من أفضل الطلاب في اللغة الإنجليزية في البلاد، حيث حصلت على 100٪ في الأدب الإنجليزي "كانت تحب الأدب والتعلم والحياة. كانت متحمسة للغاية لبدء دراسة اللغة الإنجليزية في أكسفورد، وهو الهدف الذي عملت بجد لتحقيقه."

قالت إحدى زميلات هانا في الدراسة، غرايسي ليا، إنها فكرت في "الشعر وأشعة الشمس وعينيها الجميلتين" عندما فكرت في السيدة لينش"، وأضافت: "سأتذكر ابتسامتها دائمًا".

وقال باتريك جاكوب، صديق العائلة: "كانت هانا ساحرة وذكية للغاية ولديها عطش لا يشبع للحياة والمعرفة".

واضاف: "أنا أكبر منها بخمسين عامًا ولم أقابل في حياتي شخصًا مثل هانا. لقد فقدنا واحدة من ألمع نجومنا التي كان مستقبلها يحمل الكثير من الوعود."