إيلاف من لندن: من هو مايك لينش الذي أصبح ترند العالم خلال الساعات الماضية بعد غرق اليخت الذي كان يستقله قبالةسواحل صقلية؟ سؤال أصبح أكثر الحاحاً بعد أن كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أنه قد تم العثور على جثته هو وابنته بعد 3 أيام من البحث على أمل العثور عليه حياً.

مايك لينش هو الرجل الذي كان يُطلق عليه ذات يوم لقب "بيل جيتس البريطاني"، وفي وقت وقوع الكارثة، كان لينش يحاول التخلص من أكثر من مشكلة من التشابكات القانونية التي انتهت في حزيران (يونيو) عندما تمت تبرئته من تهم الاحتيال والتآمر .

وفي يوم الأربعاء، تم نقل جثتين إلى الشاطئ في بورتيتشيلو، بالقرب من باليرمو، ويجري الآن نقل جثتين أخريين إلى الشاطئ. وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن جثتي لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا كانت من بين الرفات التي تم انتشالها يوم الأربعاء.

صعد لينش، البالغ من العمر 59 عامًا، إلى الصدارة في أواخر التسعينيات من خلال تطوير شركته البرمجية، Autonomy، التي ساعدت الشركات في العثور بسرعة على المعلومات المدفونة في البريد الإلكتروني والمستندات الرقمية الأخرى.

صفقة الـ11 مليار دولار

في عام 2011، باع لينش الشركة لشركة هيوليت باكارد Hewlett-Packard مقابل 11 مليار دولار، مما منحه 800 مليون دولار يوم الدفع وعزز مكانته كواحد من أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة.

لكن تم وصف عملية الاستحواذ لاحقًا بأنها واحدة من "أكثر عمليات الاندماج والاستحواذ الفاشلة شهرة" بعد أن اكتشفت شركة HP مشكلات محاسبية مزعومة، مما أدى إلى إقالة لينش من قبل الرئيس التنفيذي لشركة HP آنذاك، ميج ويتمان.

ادعت شركة HP أن شركة Autonomy استخدمت مخالفات محاسبية لتعزيز بياناتها المالية الأساسية قبل عملية الاستحواذ، وهي الاتهامات التي نفاها لينش بشدة.

امتدت القضية إلى معركة قانونية استمرت 12 عامًا وانتهت في حزيران (يونيو 2024) عندما أصدرت هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو أحكامًا بالبراءة.

وقالت لينش في بيان بعد صدور الحكم: "إنني أتطلع إلى العودة إلى المملكة المتحدة والعودة إلى أكثر ما أحبه: عائلتي والابتكار في مجال عملي".

ما هي الشركة التي بدأها مايك لينش؟

شارك لينش، الذي حصل على درجة الدكتوراه في الحوسبة الرياضية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، في البداية في تأسيس شركة تدعى Cambridge Neurodynamics، بناءً على عمل المؤسسين في التعرف على الأنماط.

واستخدمت الشركة هذه التقنية لمطابقة بصمات الأصابع ولوحات ترخيص السيارات، وفقًا لمقالة نشرت عام 1997 في صحيفة الغارديان.

ومن هناك، شارك لينش في تأسيس شركة Autonomy في عام 1996، والتي اعتمدت على نموذج إحصائي يسمى الاستدلال البايزي، الذي سمي على اسم نظرية طورها الإحصائي توماس بايز في القرن الثامن عشر. (أُطلق على يخت لينش الفاخر اسم "Bayesian".)

استفادت الشركة من الحاجة المتزايدة للشركات لفرز المعلومات والعثور عليها ضمن الكم الهائل من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستخدام المتزايد لأجهزة الكمبيوتر والمستندات الرقمية.

أدى النمو المطرد للحكم الذاتي خلال العقد الأول من عمره إلى حصول لينش على واحدة من أعلى الأوسمة في المملكة المتحدة، وهي وسام الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزًا في عام 2006.

قال لينش لصحيفة الغارديان في عام 1997 إن الناس لم يصدقوا تمامًا أن أعمال التكنولوجيا المتنامية يمكن أن تنشأ من المملكة المتحدة

ماذا حدث بعد استحواذ HP على Autonomy؟

في البداية، احتفلت شركة HP بعملية الشراء باعتبارها انقلابًا كبيرًا من شأنه أن يدفع شركة بالو ألتو، كاليفورنيا، إلى مسار جديد واعد، لكنها سرعان ما ندمت على ذلك في عهد الرئيس التنفيذي آنذاك ميج ويتمان.

ادعت شركة HP أنها وجدت مخالفات محاسبية، وانتهى الأمر بالشركة إلى الاعتراف بخسائر قدرها 8.8 مليار دولار في صفقة Autonomy. قام ويتمان في النهاية بطرد لينش في عام 2012، بينما قام أيضًا بتسريح آلاف العمال مع تراجع ثروات شركة HP.

طوال الـ 12 عامًا الماضية، رفض لينش هذه الاتهامات. وقال لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 2012 إنه "تعرض لكمين" بسبب هذه المزاعم، التي وصفها بأنها "خاطئة تمامًا وكليًا".

ماذا حدث في قضية مايك لينش القانونية؟

حافظ لينش على براءته أثناء الإدلاء بشهادته في وقت سابق من هذا العام أمام هيئة محلفين خلال محاكمة استمرت شهرين ونصف في سان فرانسيسكو.

واستدعى ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية أكثر من 30 شاهدًا في محاولة لإثبات الادعاءات بأن لينش متورط في ازدواجية محاسبية أدت إلى عملية خداع بمليارات الدولارات من شركة HP.

أصدرت هيئة المحلفين، كما هو مذكور أعلاه، أحكامًا بالبراءة في حزيران (يونيو) لتبرئة لينش، الذي تعهد بالعودة إلى المملكة المتحدة وإيجاد طرق جديدة للابتكار.

من هي زوجة مايك لينش؟

مايك لينش متزوج من أنجيلا باكاريس، وهي واحدة من الأشخاص الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط ​​بعد غرق اليخت، لينش وباراريس لديهما ابنتان، ومن بين المفقودين ابنته هانا، 18 عاماً، بحسب بي بي سي.

وأشارت صحيفة صن إلى أن باكاريس، البالغة من العمر 57 عامًا، تمتلك أسهمًا في شركة Darktrace، وهي شركة بريطانية للأمن السيبراني شاركت في تأسيسها مع لينش .

وذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن" في تموز (يوليو) الماضي، أن ميركل جلست في الصف الأمامي من قاعة المحكمة أثناء محاكمة زوجها، لكنها فضلت عمومًا البقاء بعيدًا عن أعين الجمهور.

وقالت لينش لصحيفة التايمز الشهر الماضي: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم مشاركة أنجيلا في القضية، لقد ظلت منفصلة تمامًا. وكان تركيزها منصبًا على الأسرة والأطفال".



