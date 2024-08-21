إيلاف من لندن: يقول كتاب صدر حديثا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تلاعب بـ"الأنا وانعدام الأمن" عند الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويزعم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق إتش آر ماكماستر في مذكراته الجديدة أن الرئيس الروسي كان له تأثير على ترامب، حيث استغل "الأنا وانعدام الأمن" لدى ترامب لممارسة سيطرة شبه سحرية على الرئيس، الذي رفض قبول أي تقييم سلبي للزعيم الروسي المستبد من موظفيه، وفي النهاية طرد مستشاره للأمن القومي إتش آر ماكماستر بسبب ذلك.

التقييم الجريء

ويأتي التقييم الجريء لولاء ترامب لبوتن في كتاب ماكماستر "في حرب مع أنفسنا: جولتي في الخدمة في البيت الأبيض في عهد ترامب"، الذي نشرته دار هاربر كولينز ووصل في 27 أغسطس.

وعرضت صحيفة (الغارديان) البريطانية الكتاب، وفيه قال ماكماستر: بعد أكثر من عام في هذه الوظيفة، لا أستطيع أن أفهم قبضة بوتن على ترامب.

والكتاب يعرض الأيام الـ 457 المضطربة التي خدم فيها الجنرال المتقاعد الآن كمستشار للأمن القومي من فبراير 2017 حتى تم فصله فعليًا من خلال تغريدة في أبريل 2018.

تسميم سكريبال

وأورد الكتاب واقعة في أعقاب تسميم سيرجي سكريبال، ضابط المخابرات الروسي السابق، وابنته في المملكة المتحدة من قبل عملاء بوتن، في مارس 2018.

ويقول ماكماستر إنه بينما بدأ زعماء غربيون آخرون في صياغة رد قوي على محاولة الاغتيال، جلس ترامب في البيت الأبيض متملقًا لمقال في صحيفة نيويورك بوست بعنوان: "بوتين يثني على ترامب، وينتقد السياسة الأميركية".

ووفقًا للكتاب، كتب ترامب ملاحظة تقديرية على المقال بقلم شاربي أسود وطلب من ماكماستر "إيصال المقطع إلى بوتن". ويقول ماكماستر: "كنت متأكدًا من أن بوتن سيستخدم مقتطفات ترامب الموضحة لإحراجه وتوفير غطاء للهجوم".

وقال إنه سلم المذكرة إلى مكتب السكرتير الإداري في البيت الأبيض، الذي يتولى اتصالات المكتب البيضاوي. واضاف: "لاحقًا، مع تزايد الأدلة على أن الكرملين، ومن المرجح جدًا أن يكون بوتين نفسه، أمر بالهجوم بغاز الأعصاب على سكريبال، أخبرتهم بعدم إرسالها".

ازدراء بوتين لترامب

في الواقع، يقول ماكماستر، إن ازدراء بوتن الواضح لترامب كان جهدًا محسوبًا من قبل الزعيم الروسي لاستغلال الرئيس ودق إسفين بينه وبين المستشارين المتشددين في واشنطن العاصمة مثل ماكماستر الذي حث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع الكرملين.

ويكتب ماكماستر: "بوتين، عميل سابق قاسٍ في المخابرات السوفييتية، لعب على غرور ترامب وانعدام الأمن لديه بالإطراء، ووصف بوتين ترامب بأنه "شخصية بارزة للغاية وموهوبة بلا أدنى شك"، وكشف ترامب عن ضعفه في مواجهة هذا النهج، وتقاربه مع الرجال الأقوياء، وإيمانه بأنه وحده قادر على إقامة علاقة جيدة مع بوتين.

ويقول ماكماستر: "مثله كمثل أسلافه جورج دبليو بوش وباراك أوباما، كان ترامب واثقًا بشكل مفرط من قدرته على تحسين العلاقات مع الدكتاتور في الكرملين. وبدا أن حقيقة أن معظم خبراء السياسة الخارجية في واشنطن دافعوا عن نهج صارم تجاه الكرملين لم تدفع الرئيس إلا إلى النهج المعاكس".

هوس ترامب

يصف ماكماستر كيف أصبح ترامب مهووسًا بتقرير مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى الحد الذي جعل "المناقشات حول بوتن وروسيا صعبة".

ويقول إن ترامب "ربط جميع المواضيع المتعلقة بروسيا" بالتقرير، والادعاءات التي أطلقها الديمقراطيون وغيرهم من المعارضين بأن حملته، وترامب شخصيًا، تواطأوا مع "حملة التضليل الروسية" للتأثير على الانتخابات.

وعلى الرغم من أن المحقق الخاص مولر لم يجد أي دليل على وجود مؤامرة جنائية، إلا أنه وجد حوادث متعددة حاولت فيها حملة ترامب إخفاء اتصالها بالعملاء الروس، وأن ترامب نفسه حاول التدخل في التحقيق أو عرقلته.

الجنرال فشل

وعندما لاحظ ماكماستر في مؤتمر أمني في فبراير/شباط 2018 في ميونيخ أن مولر وجه الاتهام إلى أكثر من اثني عشر عميلاً روسيًا بالتدخل في الانتخابات، غرد ترامب ردًا ساخرًا بأن الجنرال "فشل" في الإشارة إلى أن نتيجة الانتخابات لم تتغير أو تتأثر بالجهود الروسية.

كان هذا واحدًا من عدد من الانتقادات اللاذعة من ترامب التي أشارت إلى علاقة متصدعة بشكل متزايد مع ماكماستر، في جميع أنحاء روسيا تقريبًا، مما أدى إلى إقالته بعد شهر واحد فقط.

ويتابع ماكماستر: فيما يتعلق ببوتين وروسيا، كنت أسبح ضد الرئيس منذ البداية"، الذي انتهى به المطاف إلى الخلاف مع الرئيس خلفًا له كمستشار للأمن القومي، جون بولتون، وأصبح فيما بعد أحد العديد من المسؤولين السابقين في الإدارة الذين أدانوا جهود إعادة انتخاب ترامب.

صداقة ناشئة

ويتذكر ماكماستر حلقة أخرى حيث انتقده ترامب، في قمة يوليو 2017 في هامبورغ بألمانيا، والتي اشتهرت بما وصفته صحيفة الغارديان في ذلك الوقت بـ "صداقة ناشئة" بين الزعيمين الأميركي والروسي حيث أمضيا ساعات منغمسين في محادثة خاصة.

ويقول: "كانت رسالتي الأساسية خلال اجتماع التحضير النهائي في مركز مؤتمرات هامبورغ ميسي هي" لا تكن أحمقًا "، كما كتب ماكماستر، مشيرًا إلى أنه أخبر الرئيس بما سعى إليه بوتن، بما في ذلك التخلي عن أوكرانيا وسحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان، وهو ما أمر به ترامب لاحقًا.

خداع بوتين

ويقول مستشار الأمن السابق: "أخبرت ترامب كيف خدع بوتين بوش وأوباما. "السيد الرئيس، إنه أفضل كاذب في العالم". اقترحت أن بوتين كان واثقًا من أنه يستطيع "اللعب" بترامب والحصول على ما يريده، تخفيف العقوبات وخروج الولايات المتحدة من سوريا وأفغانستان بثمن بخس، من خلال التلاعب بترامب بوعود غامضة بـ"علاقة أفضل". سيعرض التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والحد من التسلح.

ويقول: "أستطيع أن أقول إن ترامب كان ينفد صبره من" مشاعري السلبية ". "قلت ما كنت بحاجة إلى قوله. إذا كان سيخالفني الرأي، كنت آمل أن يخالف الدكتاتور الروسي، وليس أنا".

لا تحريض أو عداوة

وعلى الرغم من العلاقة المتوترة مع ترامب التي سجلها في كتابه، والانتقادات الموجهة للرئيس السابق فيه، لم ينضم ماكماستر أبدًا إلى صفوف المسؤولين السابقين الآخرين في الإدارة الحريصين على انتقاده بمجرد تركه منصبه.

ويصر ماكماستر على أنه ظل غير سياسي أثناء خدمته، وكان يبحث فقط عن مصالح الولايات المتحدة، وكتب الكتاب "لتجاوز الحزبية المفرطة وشرح ما حدث بالفعل".

ويتذكر كيف انضم إليه أفراد الأسرة في مكتبه في آخر يوم له في أبريل 2018، وجاء نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، ليطلب منهم جميعًا الدخول لفترة وجيزة إلى المكتب البيضاوي.

وفي الأخير، يكتب ماكماستر: "كان ترامب لطيفًا". ويتابع: "أشار ترامب بإصبعه إلى أبناء أخي وأخوتي الأربعة: عمكم رجل عظيم، قوي للغاية، وقد قام بعمل رائع بالنسبة لي. "تأكد من أنه يكتب فقط أشياء لطيفة عني."