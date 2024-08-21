إيلاف من مراكش: أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، عن استعداده للانضمام إلى الإدارة الأميركية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي يوم الاثنين نفسه الذي توجه فيه منافسوه السياسيون إلى شيكاغو لأول أيام المؤتمر الوطني الديمقراطي، قال ترامب إنه سيمنح ماسك "بالتأكيد" دورًا في حكومته المستقبلية، سواء كان ذلك في مجلس الوزراء أو كمستشار، واصفًا مالك منصة X بـ"العبقري".

محادثة على منصة "إكس"

أجرى ترامب مقابلة ودية لساعتين مع ماسك الأسبوع الماضي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لماسك، بعد أن تسببت مشاكل فنية في تأخير بدء المقابلة لأكثر من 40 دقيقة.

وتضمن حديث ترامب خلال المقابلة مواضيع مثل الهجرة والتضخم، كما اتهم الديمقراطيين بالانقلاب على الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال ترشيح نائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية. كما جدد ادعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن تسبب في زيادة الجرائم.

وفي ختام المحادثة، جدد ماسك دعمه لترامب، ودعا الناخبين المعتدلين إلى دعم حملة الجمهوريين. وقال ماسك: "إننا نتطلع إلى مستقبل مثير وملهم يمكن للناس أن يتطلعوا إليه، وأن يكونوا متفائلين ومتحمسين لما سيحدث بعد ذلك".

مقترحات ماسك لترامب

اقترح ماسك خلال المحادثة أن يقوم ترامب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة الكفاءة في استخدام الضرائب وغيرها من القضايا. وقال إنه سيكون "سعيدًا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة". وكشف لترامب أنه صوّت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات، لكنه أوضح دعمه لترامب بعد وقت قصير من نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في تموز (يوليو).

علاقة ترامب بماسك

تغيرت العلاقة بين ماسك وترامب على مر السنين بعد أن تبادلا الانتقادات اللاذعة عبر الإنترنت في الماضي، لكن محادثة الاثنين بينهما كانت ودية ولم تكن عدائية أبدًا.

وأشاد ترامب، الذي كان متشككًا في السيارات الكهربائية وتعهد سابقًا بإلغاء الدعم الفيدرالي، بشركة تسلا التي يمتلكها ماسك أيضًا. وقال قبل فترة إنه "ليس لديه خيار" سوى دعم السيارات الكهربائية بسبب تأييد ماسك له، ووصف منتجات تسلا بأنها "رائعة".

عودة ترامب إلى "إكس"

عاد ترامب الاثنين إلى منصة "إكس" إذ كانت صفحته قد أزيلت بعد وقت قصير من أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021. وبالإضافة إلى موجة من الإعلانات الانتخابية على حساب ترامب يوم الاثنين، نشر منشورًا وحيدًا يتضمن صورة له ورابطًا لموقع حملته - وذلك بعد عام من إعادة ماسك تنشيط حسابه على إكس عام 2022.

"مستعد للخدمة"

طرح ترامب فكرة منح ماسك وظيفة في إدارته إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقًا لتصريحاته يوم الاثنين.

المرشح الجمهوري للرئاسة أبدى موافقته عندما سُئل خلال مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان سيمنح ماسك دورًا استشاريًا أو منصبًا في مجلس الوزراء. وقال ترامب: "إنه شخص ذكي للغاية. بالتأكيد سأفعل، إذا كان يرغب في ذلك، بالتأكيد سأفعل. إنه شخص عبقري."

بعد ساعات قليلة، نشر ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر فيها واقفًا على منبر وخلفه أعلام أميركية، وكتب تعليقًا: "أنا مستعد للخدمة." وحصل المنشور على أكثر من 41 مليون مشاهدة و716 ألف إعجاب.