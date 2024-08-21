إيلاف من شيكاغو: قام متظاهرون يؤيدون غزة بالاشتباك مع الشرطة خارج القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو (الأربعاء)، وتم اعتقال أكثر من 10 أشخاص أثناء اشتباك المتظاهرين مع رجال الشرطة وحرق العلم الأميركي.

وقام أنصار إسرائيل بتنظيم احتجاجات مضادة، داعين خلالها إلى إطلاق سراح الرهائن بينما تقول القنصلية إنها "تشعر بالفزع لرؤية العنف"، على حد تعبير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية.

بدأت المواجهات المكثفة مع الضباط بعد دقائق من المظاهرة، بعد أن هاجم بعض المتظاهرين - كثير منهم يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة - صف من الشرطة الذي منع المجموعة من المسيرة.

وفي وقت سابق من الليل، صرخ ضباط يحملون هراوات خشبية قائلين "تحركوا" وقاموا باحتجاز بعض المتظاهرين في الشارع ومنعوهم من المسيرة.

حرق العلم الأميركي

أشعل بعض المتظاهرين النار في العلم الأمريكي في الشارع أثناء إجراء نداء الأسماء الاحتفالي لنائبة الرئيس كامالا هاريس داخل المركز المتحد على بعد حوالي 3.2 كيلومتر. وحمل آخرون الأعلام الفلسطينية.

وبينما أعاد المتظاهرون تجميع صفوفهم واقتربوا من صف من الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب أمام ناطحة سحاب في شيكاغو التي تضم القنصلية الإسرائيلية، وفي مقدمة المسيرة إمرأة بمكبر الصوت الخاص بها: "نحن لسنا خائفين منكم".

يذكر أن ائتلافاً يضم أكثر من 200 مجموعة نظمت احتجاجات تحت شعار "اجعلها عظيمة مثل عام 68"، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام التي استولت على المدينة خلال حرب عام 1968.

أبقت الشرطة المتظاهرين محصورين في شارع ماديسون، وهو طريق مزدحم عادة بوسط المدينة حيث توقفت حركة المرور على كلا الجانبين مساء الثلاثاء.

وأغلقت سلطات إنفاذ القانون معظم مداخل المبنى يوم الثلاثاء، مما سمح للركاب بالدخول إلى مدخل واحد فقط حيث يتمركز ضباط مسلحون أيضًا. تم إغلاق العديد من المحلات التجارية في المبنى. وقالت مارثا هيل، المتحدثة باسم خدمة السكك الحديدية للركاب في ميترا، إن خدمة القطارات تسير كالمعتاد.

وكانت القنصلية مسرحا للعديد من المظاهرات منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والذي أدى إلى بدء الحرب في غزة.

غضب اسرائيلي

وانتقدت القنصلية الاسرائيلية عمدة المدينة براندون جونسون بسبب "الدعم المستمر الذي قدمه للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في شيكاغو، خاصة خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي، وتجاهله المستمر للجالية المؤيدة لإسرائيل واليهودية في المدينة".

شكوى فلسطينية.. ضرائبنا تمول المذابح

ووصف محمد إسماعيل، وهو طبيب نفسي يبلغ من العمر 29 عاماً ويعيش في شيكاغو، تواجد الشرطة بأنه “مفرط”، وتساءل عن سبب منع المجموعة من المسيرة. وقال إنه انضم إلى الاحتجاج لحث الديمقراطيين على وقف تمويل إسرائيل.

وقال إسماعيل: "ليس من الصواب أن نرسل أموال الضرائب لتمويل مذبحة مستمرة وإبادة جماعية مستمرة". "نحن جزء من هذا الصراع لأن أموالنا هي التي تدفع ثمنه."

أنصار اسرائيل.. مظاهرة مضادة

وتجمعت مجموعة من أنصار إسرائيل في مكان قريب لتنظيم احتجاج مضاد، مطالبين بعودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

"أحضرهم إلى المنزل الآن!" هتفت.

في هذه الأثناء، كانت مواقع المظاهرات التي شهدتها الليلة السابقة هادئة إلى حد كبير. وقال مفتش شرطة المدينة إن 13 شخصا اعتقلوا خلال احتجاجات يوم الاثنين، معظمهم يتعلق بـ "خرق قصير" للسياج الأمني ​​"على مرأى ومسمع من المركز المتحد".

وتجمع أنصار إسرائيل، بما في ذلك بعض أقارب الأشخاص الذين اختطفتهم حماس، في وقت سابق من اليوم في منشأة مؤيدة لإسرائيل ليست بعيدة عن القنصلية لدعوة القادة الأمريكيين إلى مواصلة دعم إسرائيل والضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن. وتضمن العرض الفني علب حليب عملاقة تحمل صور بعض الرهائن.

وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات على مدار الأسبوع. ومع ذلك، فإن الحضور في التجمع الرئيسي يوم الاثنين كان أقل بكثير من تقديرات المنظمين الذين توقعوا حضور أكثر من 20 ألف شخص.

شيكاغو تعاني والشرطة ترفع شعار "ضبط النفس"

وقال لاري سنيلينج، قائد شرطة شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن الحشد بلغ حوالي 3500 شخص، وأن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا سلميين.

وقال سنيلينج إن البعض اشتبكوا مع الشرطة واستخدموا رذاذ الفلفل ضدهم وألقوا زجاجات المياه على الضباط خلال الاشتباك في الحديقة حيث حدث اختراق للسياج الأمني. وقال إن الضباط لم يستخدموا أي بخاخات كيميائية.

وقال في مؤتمر صحفي: "أظهر ضباطنا قدرا كبيرا من ضبط النفس، لن نتسامح مع التخريب والعنف في مدينتنا. … سنواصل حماية المدينة".

وقال سنيلينج إنه مع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات، فإن إدارته مستعدة لتهدئة الأوضاع كلما أمكن ذلك.

وقال سنيلينج: "مرة أخرى، نحن على مستوى التحدي". "المدينة على مستوى التحدي."

وقال سنيلينج إن الأشخاص الـ 13 الذين اعتقلوا خلال احتجاج يوم الاثنين تم احتجازهم بتهم تتراوح بين التعدي الإجرامي ومقاومة وعرقلة الاعتقال، إلى الاعتداء الشديد على ضباط الشرطة.