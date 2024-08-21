إيلاف من بيروت: قتل القيادي الفلسطيني خليل المقدح بغارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان.

خليل المقدح، وهو عميد في حركة "فتح" ويعمل في الجناح العسكري لكتائب شهداء الأقصى، تم استهداف سيارته في مخيم عين الحلوة أثناء عبوره باتجاه مدينة صيدا.

من جهته، قال شقيق الراحل اللواء في حركة "فتح" منير المقدح: "المستهدف هو شقيقي خليل المقدح المسؤول في كتائب شهداء الأقصى ودماءنا ليست أغلى من دماء إخوتنا اللبنانيين وسنرد في الداخل الإسرائيلي".

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن المستهدف في صيدا هو عنصر في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما نقلته شبكة RT.

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن" الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا أدت إلى مقتل شخص وذلك في حصيلة أولية".