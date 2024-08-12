إيلاف من تل أبيب: "قهوته كانت لا تزال ساخنة، نعم كنا على بعد دقائق من الامساك بالسنوار في أنفاق غزة"، بهذه الكلمات تحدث العميد في جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال دان غولدفوس إلى القناة 12 في مقابلة تم بثها في 11 آب (أغسطس) 2024.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال رئيس الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته إنه وقواته كانوا على بعد "دقائق" من القبض على زعيم حماس يحيى السنوار في أنفاق غزة في وقت سابق من هذا العام .

وعندما سئل في مقابلة مطولة مع القناة 12 تم بثها الأحد، عن مدى اقترابه من القبض على مهندس غزو حماس في 7تشرين الاول (أكتوبر) في إسرائيل، قال الجنرال دان غولدفوس : "كنا قريبين، كنا في مكان تواجده، وصلنا إلى مجمع تحت الأرض، لقد كان الجو حارا".

ولكن ماذا يعني ذلك وماذا وجدتم؟ قال الجنرال الإسرائيلي :"لقد وجدنا الكثير من المال هناك، كانت القهوة لا تزال ساخنة، الأسلحة متناثرة في كل مكان."

وهل يعني ذلك أنكم كنتم بعد دقائق من مغادرته؟ يجيب :"نعم عدة دقائق"

وأشارت موقع الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم تعيين غولدفوس الرئيس التالي للفيلق الشمالي ومصفوفة المناورات المشتركة متعددة المجالات، وسيتم ترقيته قريبا إلى رتبة لواء.