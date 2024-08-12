إيلاف من موسكو: اشتعلت حدة الصراع أو بالأحرى الحرب المفتوحة بين روسيا وشركات وكيانات الانترنت والمعلوماتية العملاقة، مما يتسبب في خسائر فادحة للجميع وعلى المستويات كافة، فقد أصبح تسييس تدفق المعلومات "موضة" لهذا العصر، وبصورة علنية أكثر من أي وقت مضى، حيث تقف غوغل ويوتيوب وغيرهما مع أميركا في بعض الملفات، وهي موضع اتهامات جاهزة من الدول الكبرى مثل روسيا في بعض الأحيان.

فقد قررت غوغل حرمان مستخدمي "يوتيوب" في روسيا من جني الأرباح، وذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والإنترنت أن غوغل قررت حجب خدمة AdSense عن المستخدمين الروس، والتي يمكنهم من خلالها الحصول على أرباحهم من الفيديوهات التي ينشرونها عبر "يوتيوب".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المستخدمين في روسيا بدأت تظهر لهم رسالة نشرها فريق Google Payments جاء فيها:"نقوم بإلغاء تنشيط جميع حسابات خدمة AdSense في روسيا. وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن جني الأرباح عبر تلك الحسابات. سيتم دفع أرباح شهر يوليو في الفترة ما بين 21 و26 أغسطس في حال لم يتم تعليق الحساب واستيفاء مدة الدفع".

توقف يوتيوب عن العمل

وكانت خدمة AdSense التابعة لغوغل قد فرضت من قبل قيودا على المستخدمين الموجودين في روسيا، واعتبارا من مارس 2022 عطّلت عرض الإعلانات في الاتحاد الروسي، وفرضت حظرا على إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس، والآن قررت غوغل قطع جميع علاقاتها مع المدونين وصناع المحتوى من روسيا.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الروسية الأسبوع الماضي إلى أن "يوتيوب" توقف عن العمل عند المستخدمين الروس الذين يستعملون الحواسب، بغض النظر عن مخدم شبكة الإنترنت المنزلية، وعند محاولة فتح الموقع تظهر للمستخدمين رسالة "خطأ" أو رسائل تطلب منهم التحقق من الاتصال بالإنترنت.

وحسب وكالة "نوفوستي" فعند محاولة الانتقال إلى الموقع يقوم المتصفح بإبلاغ المستخدم عن عدم وجود اتصال، وبغض النظر عن مزود الإنترنت المنزلي لا يتم تحميل الموقع، ويتلقى بعض المستخدمين إشارة "خطأ"، ويواجه البعض الآخر تحميلا "لا نهاية له". ويتم إخطار الذين تمكنوا من الوصول إلى الموقع بعدم وجود الإنترنت، ويطلب منهم التحقق من اتصالهم به.

بيسكوف يعلق على عمل "يوتيوب" في روسيا

وكانت شركة "روس تليكوم" الروسية قد أبلغت في وقت سابق عن مشكلات تقنية في تشغيل المعدات التي تمتلكها شركة Google، ما قد يؤثر على سرعة التنزيل وجودة تشغيل مقاطع فيديو YouTube لدى للمشتركين.

مع ذلك فإن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف كان قد أعلن في وقت سابق أن السلطات ليس لديها خطط لتقييد الوصول إلى المنصة في روسيا.

وفي وقت لاحق، صرح رئيس لجنة مجلس "الدوما" لسياسة المعلومات، ألكسندر خينشتين، أن سرعة تحميل موقع "يوتيوب" على أجهزة الكمبيوتر قد تنخفض بنسبة 70٪. وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على اتصالات الهاتف المحمول.

فيما أعلن بافيل مياسويدوف الخبير الروسي في تكنولوجيا المعلومات في مقابلة مع موقع NEWS.ru أن حالات الفشل في تشغيل موقع YouTube لها علاقة بخصوصيات القيود المفروضة على المنصة. واشتكى المستخدمون من أن الصفحة الرئيسية لموقع الفيديو وتطبيقات الهاتف المحمول توقفت عن التحميل.