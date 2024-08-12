إيلاف من لندن: في أحدث مفاجآته لليوم الثامن، كشف فنان الغرافيتي البريطني الشهير المجهول بانكسي عن جدارية جديدة جريئة لوحيد القرن في لندن.

وتظهر الصورة، وهي القطعة الفنية الثامنة التي يرسمها على الحيوانات في ثمانية أيام، وحيد القرن (الكركدن) وهو يركب سيارة نيسان ميكرا فضية قديمة، بها مخروط مروري على غطاء محرك السيارة، ويبدو أنه يشبه وحيد القرن الآخر.

وبدأت حملة بانكسي الأخيرة للرسم على الجدران الأسبوع الماضي، عندما ظهر ماعز بالقرب من جسر كيو، في ريتشموند، غرب لندن. تبع ذلك جداريات لأفيال وقرود وذئب وبجع وقط، والتي ظهرت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العاصمة - وأسماك البيرانا السابحة التي ظهرت بين عشية وضحاها في صندوق شرطة في مدينة لندن يوم الأحد.

الرسوم مستمرة

واعتقد المعجبون أن السلسلة قد تنتهي في نهاية الأسبوع الماضي، لذا نظرًا لأن الصورة الأخيرة تمثل بداية الأسبوع الثاني، فإن السؤال الآن هو، إلى متى سيستمر الفنان المجهول؟.

تقع جدارية وحيد القرن على جانب مبنى في شارع ويستمور في تشارلتون، جنوب شرق لندن، وقد صُممت لتبدو وكأن الحيوان يتسلق سيارة متوقفة بجوار العقار.

وينشر بانكسي أعمال فنية لحيوانات على حسابه على إنستغرام في حوالي الساعة 1 ظهرًا كل يوم منذ يوم الإثنين 5 أغسطس، دون أي تعليقات أو تفاصيل عن المواقع.

وكانت بعضها عبارة عن صور ظلية، في حين كانت مجموعة الأسماك بمثابة انحراف عن أسلوبه المعتاد. إن وحيد القرن أكثر تفصيلاً من البعض الآخر، مما يشير إلى أن الفنان ربما كان لديه المزيد من الوقت للتخطيط وتنفيذ التصميم.

وكتب أحد المتابعين أسفل منشور وحيد القرن: "هذا هو الأفضل حتى الآن". وكتب آخر: "لقد ارتفع سعر هذه السيارة بمقدار 100 ضعف".

أول الرسومات

وكانت أول قطعة من رسومات الغرافيتي في السلسلة تصور ماعزًا مع صخور تسقط أسفله، أعلى قليلاً من حيث تشير كاميرا المراقبة.

وكان تم رسمها بظلال بانكسي المميزة على غرار الاستنسل بالقرب من جسر كيو في جنوب غرب لندن، وظهرت يوم الإثنين 5 أغسطس.

وفي اليوم التالي، ظهرت صورة ظلية لفيلين ممدودين خرطوميهما باتجاه بعضهما البعض على جانب مبنى بالقرب من تشيلسي.

وتبع ذلك ثلاثة قرود تتأرجح، مطلية باللون الأسود على جسر فوق شارع بريك لين، بالقرب من متجر للملابس القديمة ومقهى في شارع السوق الشعبي، ليس بعيدًا عن شارع شوريديتش هاي ستريت، شرق لندن.

وأحدثت صورة رابعة لذئب يعوي، مرسومة على طبق استقبال للأقمار الاصطناعية، دراما عندما سُرقت من موقعها في بيكهام، جنوب شرق لندن، في غضون ساعات من الكشف عنها.