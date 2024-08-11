إيلاف من لندن: أكد فنان الغرافيتي البريطاني الشهير المجهور (بانكسي) أن العمل الفني الموجود على صندوق شرطة لندن هو من عمله.

وهذا هو العمل الفني السابع لبانكسي الذي يُكشف عنه هذا الأسبوع في مواقع مختلفة في جميع أنحاء لندن، حيث ورد أن الفنان المجهول يريد أن يُبهج الجمهور البريطاني في وقت الأخبار الكئيبة.

وأكد بانكسي أن العمل الفني الذي ظهر على صندوق شرطة لندن هو من عمله، ليصل بذلك عدد إبداعات الفنان المجهول هذا الأسبوع إلى سبعة.

أسماك سابحة

وظهر العمل الفني الأخير، الذي يظهر فيه مجموعة من الأسماك السابحة، بين عشية وضحاها على صندوق شرطة في مدينة لندن.

ونظرًا لأن الأسلوب يختلف عن صور الظلية المعتادة لبانكسي، فقد أثار أحدث إبداعاته الشكوك في أنه من عمله بالفعل.

لكن بانكسي ادعى الآن أن العمل الفني، الذي يجعل صندوق الشرطة يبدو وكأنه حوض سمك عملاق، هو من عمله في منشور على إنستغرام.

وتم فحص التصميم الجديد من قبل ضابطي شرطة في مدينة لندن التقطا صورًا من خارج صندوق الشرطة.

تحقيق

وقال أحد الضباط إنه طُلب منهم التحقق من العمل الفني بعد أن التقطته كاميرات المراقبة وأنهم ينتظرون لسماع ما سيتم القيام به بشأنه.

وقال المفتش الرئيسي أندي سبونر من شرطة مدينة لندن: "نحن على علم بالضرر الجنائي الذي لحق بصندوق شرطة مدينة لندن في لودغيت هيل. ونحن على اتصال بشركة مدينة لندن التي تملك صندوق الشرطة."

وهذا هو العمل الفني السابع الذي سيتم الكشف عنه هذا الأسبوع في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العاصمة. وقد تضمنت الأعمال الفنية الأخيرة عنزة، وفيلة، وقرود، وذئب، وبجع، وقطة.

في يوم السبت، تمت إزالة عمل فني لقطة ممددة على لوحة إعلانية فارغة ومضطربة من موقعها في شمال غرب لندن بعد ساعات من الكشف عنها.

قبل يوم واحد، ظهرت جدارية أخرى فوق محل سمك ورقائق البطاطس في شمال شرق العاصمة.

صور ظلية

كانت الصورة عبارة عن صورة ظلية لطائري بجع، أحدهما يأكل سمكة، مرسومة فوق بار بونرز للأسماك في والتهامستو.

وفقًا لصحيفة (الغارديان)، فإن السلسلة الجديدة من الأعمال للفنان المراوغ تهدف إلى تحسين مزاج الجمهور في وقت كانت فيه الأخبار قاتمة، بما في ذلك العناوين الرئيسية حول انتشار فيروس كورونا. أعمال شغب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

عادةً ما يترك بانكسي أشهرًا بين أعماله الفنية، ويؤكدها بعد وقت قصير من ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تكهنات

مع نشر عمل واحد كل يوم حتى الآن هذا الأسبوع، كان هناك الكثير من التكهنات حول المعنى وراء الحيوانات، لكنه لم يعلق على أي من الصور المشتركة على انستغرام Instagram، مما يزيد من الغموض.

وتصدر الفنان المجهول المقيم في بريستول عناوين الأخبار في يونيو عندما أطلق تركيبًا لقارب مهاجر فوق الحشد في غلاستونبري خلال عروض Idles و Little Simz.

وكان وراء عمل فني آخر تم اكتشافه على جانب مبنى سكني بالقرب من فينسبوري بارك Finsbury Park، شمال لندن، وتم تخريبه لاحقًا في مارس.