إيلاف من لندن: أكد الرسام البريطاني الشهير المجهول بانكسي العمل الفني السادس في مجموعته الجديدة ذات الطابع الحيواني في جميع أنحاء لندن.

والعمل الجديد الذي نشر فنان الشارع صورة له على حسابه على إنستغرام يوم السبت دون أي تعليق، هو عبارة عن صورة ظلية لقطة على لوحة إعلانية فارغة ومحزنة.

ويقع العمل الجديد في كريكلوود، وهي منطقة في شمال غرب لندن وهو السادس في يومين.

أعمال سبقت

ويأتي العمل الجديد لبانكسي، غداة أحدث أعماله الفنية التي تظهر طيور البجع وهي تأخذ سمكة من لافتة محل بيع رقائق البطاطس في منطقة ولثهامستو في شرق لندن، والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة. وكانت أول قطعة غرافيتي في سلسلة بانكسي الجديدة ذات الطابع الحيواني، والتي تم الإعلان عنها

ويوم الاثنين، رفعت لوحة تقع بالقرب من جسر كيو في جنوب غرب لندن وتظهر ماعزًا مع صخور تسقط أسفلها، فوق المكان الذي تشير إليه كاميرا المراقبة.

وفي يوم الثلاثاء، أضاف الفنان صورًا ظلية لفيلين بخراطيمهما ممتدة تجاه بعضهما البعض على جانب مبنى بالقرب من تشيلسي، غرب لندن.

وتبع ذلك ثلاثة قرود تبدو وكأنها تتأرجح تحت جسر فوق شارع بريك لين، بالقرب من متجر ملابس عتيقة في شارع السوق الشهير في شرق لندن، وليس بعيدًا عن شارع شوريديتش هاي ستريت.

وشوهد ذئب عواء على طبق قمر اصطناعي في بيكهام يوم الخميس - والذي يُعتقد أنه سُرق في غضون ساعات.

ويوم الجمعة، ظهرت جدارية خامسة لرسام الغرافيتي الشهير فوق محل لبيع السمك والبطاطا في والتهامستو في شمال شرق العاصمة لندن. والصورة الجديدة ظلية لطائرين من البجع، أحدهما يأكل سمكة،