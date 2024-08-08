إيلاف من لندن: تمت إزالة عمل فني جديد يمثل حيوانات للرسام البريطاني المشهور والمجهول في نفس الوقت بانكسي من قبل أشخاص ملثمين بعد ساعات من الكشف عنه.

وخلال أيام قليلة مضت، ظهرت في شوارع لندن رسومات غرافيتي جديدة للفنان البريطاني الشهير الذي يظل مجهول الهوية رغم انتشار أعماله حول العالم.

وظهرت الرسومات تباعًا في أنحاء المدينة، لِماعز وأفيال وأيضًا لقرود، قبل أن يظهر رسم أخير لذئب على طبق استقبال فضائي، قيل إنه سُرق.

وأشعلت رسومات بانكسي الجديدة التكهنات حول مغزاها، فلطالما حملت أعمال الفنان دلالات سياسية.

صورة ذئب

وكانت صورة ظلّية لذئب عواء هي الأحدث في سلسلة من صور الحيوانات التي رسمها الفنان المجهول بانكسي في جميع أنحاء لندن هذا الأسبوع.

وكانت الصورة مرسومة على طبق قمر اصطناعي على السطح المسطح لمبنى مغلق مغطى بالجغرافيتي في شارع راي لين، بمنطقة بيكهام، جنوب شرق لندن، يوم الخميس، وهي الرابعة في سلسلة من صور الحيوانات التي ظهرت في جميع أنحاء لندن هذا الأسبوع.

وتمت مشاركة صور العمل الفني، واحدة تم التقاطها في وضح النهار وواحدة في المساء، على حساب بانكسي الرسمي على إنستغرام.

مقنعون أزالوا الطبق

ولكن بعد فترة وجيزة، شوهد أشخاص يرتدون أقنعة يقتربون من المبنى بسلم، قبل الصعود وإزالة الطبق.

ةتُظهر الصور الملتقطة في مكان الحادث الأفراد، أحدهم يرتدي شورت جينز والآخر يرتدي بنطال رياضي، ثم يبتعدون مع العمل الفني.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن الضباط كانوا يبحثون في الحادث.

سرقة

وقالت الشرطة في بيان "تلقينا تقارير عن سرقة طبق قمر اصطناعي يحتوي على أعمال فنية في الساعة 1.52 مساءً يوم الخميس 8 أغسطس في راي لين، بيكهام". "لم تكن هناك اعتقالات. التحقيقات مستمرة".

وظهرت صور مؤكدة لبانكسي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العاصمة كل يوم حتى الآن هذا الأسبوع.

ماعز

وكانت الصورة الأولى عبارة عن ماعز فوق كاميرا مراقبة، والتي ظهرت بالقرب من كيو غرين في غرب لندن يوم الاثنين، تلاها صورة مرسومة على شكل استنسل لفيلا يحييان بعضهما البعض من نوافذ مسدودة بالطوب في تشيلسي يوم الثلاثاء.

قرود ثلاثة

وأمس، ظهرت ثلاثة قرود تتأرجح من جسر قطار فوق شارع بريك لين في شرق لندن، ليس بعيدًا عن شارع شوريديتش هاي ستريت.

وارتبطت الرئيسيات بالمثل الياباني "لا أرى شرًا، لا أسمع شرًا، لا أتكلم شرًا" - على الرغم من أنها في عمل بانكسي لا تغطي أعينها أو آذانها أو أفواهها.

وغالبًا ما يترك بانكسي أشهرًا بين الأعمال الفنية المختلفة. مع نشر صورة واحدة يوميًا حتى الآن هذا الأسبوع، كان هناك الكثير من التكهنات حول المعنى الكامن وراء الحيوانات.

ولم يقم الفنان المجهول بوضع تعليقات توضيحية على أي من الصور المشتركة، مما يزيد من الغموض.

قارب مهاجرين

وكان بانكسي تصدر عناوين الأخبار في يونيو عندما أطلق تركيبًا لقارب مهاجرين فوق حشود مهرجان غلاستونبري الفني خلال عروض Idles و Little Simz.

وكان فنان بريستول أيضًا وراء جدارية في شمال لندن في مارس، حيث تم رش الطلاء الأخضر خلف شجرة عارية لتقليد أوراق الشجر.

وفي ديسمبر 2023، أكد أنه قام بإنشاء علامة توقف مرورية مغطاة بثلاث طائرات قيل إنها تشبه الطائرات بدون طيار العسكرية، أيضًا في منطقة بيكهام بجنوب لندن.

وبعد أقل من ساعة، رأى شهود عيان رجلاً يزيل العمل الفني بقواطع البراغي.