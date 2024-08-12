إيلاف من لندن: تعرضت فتاة نبلغ من العمر 11 عاما وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا إلى حادثة طعن، اليوم الإثنين، في منطقة (ليستر سكوير) في قلب لندن.

وتستقبل الساحة والمنطقة المحيطة بها ما يقدر بنحو 2.5 مليون زائر كل أسبوع، وتضم متاجر ومسارح ودور سينما ومطاعم.

وتم علاج الضحيتين في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مركز صدمات رئيسي في المستشفى بعد الهجوم، وقالت شرطة العاصمة إن الفتاة ستحتاج إلى علاج في المستشفى لكن إصاباتها ليست مهددة للحياة، بينما أصيبت المرأة بجروح طفيفة.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الحادث مرتبط بالإرهاب، وقالت الشرطة إن رجلاً تم اعتقاله وهو قيد الاحتجاز، مضيفة: "لا نعتقد أن هناك أي مشتبه بهم بارزين".

وكانت عملية طعن جماعية وقعت يوم 29 يوليو 2024، استهدفت الأطفال في استوديو للرقص في ساوثبورت، ميرسيسايد، المملكة المتحدة. وقُتل ثلاثة أطفال، وأصيب 10 أشخاص آخرين - ثمانية منهم أطفال.

نزع السكين

ووصف حارس أمن متجر كيف نزع سلاح الفاعل الذي كان مسلحا بسكين، وقال عبد الله، 29 عامًا، إنه "سمع صراخًا"، ثم "قفز" على الرجل في الثلاثينات من عمره، وكان يهاجم الطفلة قبل أن يمسكه ويأخذ السكين منه.

وقال: "لقد رأيت للتو طفلة تتعرض للطعن وحاولت إنقاذها. من واجبي إنقاذهم".قال عبد الله إنه وزملاؤه قدموا الإسعافات الأولية للطفلة قبل وصول الشرطة.

وقال: "قفزت عليه وأمسكت باليد التي كان يحمل فيها سكينًا، ووضعته على الأرض وأمسكت به وأخذت السكين منه".

وأضاف: "ثم انضم إلينا شخصان آخران، واحتجزناه حتى وصلت الشرطة، استغرق الأمر ربما ثلاث إلى أربع دقائق حتى وصلت الشرطة ثم احتجزته".

ولا يزال ضباط الشرطة في مكان الحادث في وسط لندن، وهي وجهة شهيرة للسياح. ويمكن رؤية منديل مغطى بالدماء على الرصيف إلى جانب أشياء بما في ذلك الولاعات وقبعة البيسبول.

شاهد عيان

وقال شاهد عيان، يؤدي دور (دارث فيدر)، إنه رأى شابًا أبيض نحيفًا يرتدي قميصًا أسود وبنطال جينز يضع الفتاة في وضعية الإمساك بالرأس ويطعنها.

وقال الرجل، الذي ذكر أن اسمه ديزموند، 45 عامًا: "كان الأمر مروعًا للغاية، لم أر شيئًا كهذا من قبل. لقد تحطم قلبي، رأيت المرأة تصرخ بكل قوتها".