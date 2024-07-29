إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطنية وهيئات الأسعاف إن ثمانية أشخاص بينهم اطفال تعرضوا للطعن في هجوم بالسكين في مدينة ساوثبورت الساحلية الغربية، اليوم الإثنين.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال رجل، وتم ضبط سكين، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول ومستشفى جامعة آينتري ومستشفى ساوثبورت وفورمبي.

وساوثبورت هي مدينة ساحلية تقع في منطقة سفتون الحضرية في ميرسيسايد في إنجلترا. ووفقًا لتعداد عام 2021، بلغ عدد سكانها 94,421 نسمة، مما يجعلها الحادية عشرة من حيث عدد السكان في شمال غرب إنجلترا.

سيارات إسعاف

وإذ ذاك، قال متحدث باسم خدمة الإسعاف في شمال غرب إنجلترا: "لقد أرسلنا 13 سيارة إسعاف إلى جانب الموارد المتخصصة لفريق الاستجابة للمناطق الخطرة (HART) والإسعاف الجوي وأطباء ميريت إلى مكان الحادث".

ويُعتقد أن فصل يوغا ورقص للأطفال بطابع تايلور سويفت كان يجري في المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وصف أحد الشهود في مكان الحادث رجال الإطفاء وهم جالسون على الأرض ورؤوسهم في أيديهم. كما شوهد ضباط الطب الشرعي في موقع الهجوم.

رد فعل ستارمر



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بشجاعة ضحايا هجوم السكين. وقال: "أخبار مروعة وصادمة للغاية من ساوثبورت. أفكاري مع كل المتضررين".

واضاف: "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة. يتم إطلاعي على آخر التطورات مع تطور الموقف."

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إنها "قلقة للغاية" بشأن الحادث في ساوثبورت، وأضافت: "كل أفكاري مع أسر وأحباء المتضررين. لقد تحدثت إلى مفوض شرطة ميرسيسايد والجريمة لنقل الدعم الكامل للشرطة والشكر لخدمات الطوارئ التي استجابت".