إيلاف من باريس: أبلغ مستخدمو المترو في ليون بفر نسا عن السلوك المثير للقلق لأحد الأشخاص، قبل وقت قصير من مهاجمته المارة بسكين "مطواه" ليصيب 3 أشخاص.

وعلمت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من مصادر موثوقة أنه تم إلقاء القبض على المعتدي، واحتجازه الأحد بالقرب من محطة مترو جان جوريس (7) في ليون، بعد إصابتة ثلاثة أشخاص بسكين .

وتعود الواقعة إلى حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (الأحد بتوقيت فرنسا)، حينما أبلغ المستخدمون الذين كانوا في ممرات وقطارات المترو عن السلوك المثير للقلق لهذا الشخص، الذي كان يتجول في الخط B من المترو، بين محطتي ديبورج وجان جوريس، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.

وأضافت أنه بعد لحظات قليلة، استخدم الأخير سلاحه، وهو سكين مطواة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان منهم في البطن والثالث في الذراع.

وقد تم الاعتناء بالمضابين من جانب خدمات الطوارئ، كما تمت دعوة السكان المحليين إلى احترام المحيط الأمني ​​في مكان الحادث، وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقا في "محاولة القتل العمد".



