إيلاف من تل أبيب: هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، "ثرثرة" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه يتحدث عن نصر مطلق لم يحدث وبشجاعة كبيرة في العلن، ولكنه لا يتمتع بهذه الشجاعة في الغرف المغلقة.

وأكد غالانت أنه أراد تنفيذ "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتانياهو وقف في طريق تنفيذها، وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

ومتحدثا عن نتانياهو، قال غالانت: "أسمع طبولا وثرثرة عن النصر المطلق، من المؤسف أنهم في الغرف المغلقة لم يظهروا نفس الشجاعة".

وأوضحت القناة أن "غالانت كان يشير إلى رغبته في تنفيذ ضربة استباقية ضد "حزب الله" في بداية المواجهات الراهنة، وهو ما عارضه نتانياهو، حسب وسائل إعلام".

وقال غالانت: "في 11 تشرين الأول (أكتوبر) أردت الهجوم على لبنان لكن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يوافق ولا أوصي بذلك الآن لأنها مغامرة".

وأضاف: "نحن في أيام اليقظة والاستعداد والتهديدات من طهران وبيروت قد تتحقق".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على انتقادات وزير الدفاع الإسرائيلي، واتهمه بانه يضر بفرص استرجاع الرهائن الإسرائيليين.

وقال نتانياهو الاثنين: "غالانت يضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة"، واتهم نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بتبني "الرواية المعادية لإسرائيل".

وتابع: "كان عليه أن يهاجم رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العائق الوحيد أمام صفقة التبادل".

