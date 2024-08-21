إيلاف من لندن: كشفت مذيعة بي بي سي، لورين لافيرن، عن إصابتها بالسرطان، واشتهرت لورين لافيرن بعملها كمقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، حيث استضافت البرنامج الصباحي على راديو 6 ميوزيك بالإضافة إلى برامجها عبر راديو 4. وهي أيضاً عارضة أزياء ومؤلفة ومغنية، وتعد واحدة من نجمات المجتمع البريطاني.

وشكرت النجمة البالغة من العمر 46 عامًا، أطبائها وعائلتها حيث شرحت ما حدث في منشور على إنستغرام.

وكتبت وهي تشارك الأخبار أثناء وجودها في المستشفى: "لقد تم تشخيصي مؤخرًا بالسرطان، والحمد لله تم اكتشافه مبكرًا وبشكل غير متوقع أثناء اختبار الفحص ومن المتوقع أن أتعافى تمامًا.

وتابعت :"أنا في المستشفى حاليًا وأردت أن أغتنم هذه اللحظة لأقول شكرًا: أولاً للفرق الطبية التي أوصلتني إلى هذا الحد بمهارة ولطف لا يصدقان.

وأضافت:"والشكر كذلك لعائلتي وأصدقائي الذين كانوا استثنائيين للغاية في كل خطوة على الطريق، أنا ممتنة جدًا وأحبكم كثيرًا، وبالطبع أشكر زملائي على دعمهم ومنحي الإجازة التي أحتاجها للتحسن".

احرصوا على مواعيد الفحوصات

وأخبرت لافيرن متابعيها البالغ عددهم 250 ألفًا أنها تريد تشجيع الآخرين على متابعة الاختبارات والمواعيد الطبية، وتحدثت عن هذا الأمر باعتباره التحرك الأهم للوقاية، أو على أقل تقدير معرفة التشخيص مبكراً، مما يتطلب أن تكون مواعيد الفحوصات الطبية أمراً مقدساً.

كل الحب لمن هم في قارب مماثل أو عادوا إلى الشاطئ

وكتبت: "إذا كنت تتجنب الاختبار أو تؤجل موعدًا لإجراء فحص لنفسك، فيرجى القيام بذلك اليوم، نصفنا سيصاب بالسرطان في مرحلة ما، وإذا حدث ذلك، فإن اكتشاف ذلك في أسرع وقت ممكن هو كل شيء."

أنهت المذيعة تدوينتها بالقول: "عادةً ما تكون وظيفتي هي جلب المشاعر الطيبة على الهواء، ولكن كل ما عليك توفيره مرحب به للغاية هنا. أرسل الكثير من الحب إلى أي شخص في قارب مماثل، أو عاد إلى شاطئ."

ولم تذكر لورين تفاصيل عن نوع السرطان الذي تعالج منه.