إيلاف من الرباط: تعرض موقع "تليكسبريس"المغربي ل"هجوم إلكتروني مكثف"، السبت والأحد الماضيين، من طرف "مجموعة هاكرز جزائريين"، أسفر عن "تعطيل الخوادم التابعة للموقع لمدة تجاوزت أربع ساعات".

وأوضحت إدارة الموقع، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الهجوم، الذي سبقته تحذيرات مباشرة عبر تطبيق التواصل ميسنجر، توعد فيه بعض المجرمين مدير الموقع و"حذروه من نشر مواضيع تهم الوضع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر".

وأضاف البيان أن الهجوم اكتسى "صبغة المباغثة والاعتماد على الطرق التقليدية في توليد حسابات وهمية بغية إنهاك السيرفر وإسقاطه وشل حركته"، حسب "تقرير مفصل بعملية الهجوم السيبيراني".

وأشار البيان إلى أن الفريق التقني للموقع تمكن من استعادة السيطرة على الخوادم وإعادة تشغيل المواقع الاخبارية التابعة للمؤسسة، بشكل كامل مساء الأحد الماضي. كما تم تعزيز أنظمة الحماية لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

ودعت إدارة "تليكسبريس" الجميع إلى توخي الحذر من محاولات نشر معلومات زائفة أو محتويات غير لائقة على شكل تعليقات خاصة بصفحات التواصل الاجتماعي ، موردة أنها ليست مسؤولة عنها بالنظر إلى التهديدات التي كان الموقع هدفا لها وما قد ينجم عنها من أفعال خبيثة، مشددة على الاستمرار في تقديم خدماتها الإعلامية بكل مهنية وحيادية.

وشددت إدارة الموقع على أنها ستستمر في نفس النهج وعلى ذات الخط التحريري المرسوم، "مهما حصل"، وأنها ستدافع عن مصالح المغرب ووحدته الترابية "ضد أي كان"، وأنه لن يرهبها في ذلك ما اسمته "ذباب الطغمة العسكرية الجزائرية".