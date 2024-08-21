إيلاف من لندن: احتفلت جمعية عقارات سوانزي بالذكرى المئوية لتأسيسها العام الماضي، لكن الأمر غير المتوقع كان تلقيها بطاقة تسبق تأسيسها بعقدين من الزمان.

وعندما تلقى موظفو جمعية العقارات سوانزي في مقاطعة ويلز، بريدهم يوم الجمعة، فوجئوا بما اكتشفوه. إذ كانت من بين عمليات التسليم المعتادة المتعلقة بالادخار والرهن العقاري كانت بطاقة بريدية يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عامًا.

وصرح هنري داربي، مسؤول التسويق والاتصالات في الجمعية، لشبكة (سكاي نيوز) أن الوصول غير المتوقع كان "مثيرًا".

وقال: "إنه مخيف بعض الشيء، لست من المعجبين بلمسه لأنه يبدو وكأنه تحفة أثرية. يبدو أنه يجب أن يكون مصنوعًا من مادة البليكسيجلاس أو شيء من هذا القبيل".

واضاف: "لكن هناك الكثير من القصص الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، والكثير من التعليقات التي نتلقاها، والأشخاص الذين من الواضح أنهم متحمسون حقًا للمدينة وما كانت عليه ذات يوم وما القصص التي يمكن اكتشافها."

نص الرسالة

وتقول الرسالة الموجودة على البطاقة: "عزيزتي ل. لم أستطع، لم يكن من الممكن الحصول على هذا الزوج من هذه. أنا آسف للغاية، لكني آمل أن تستمتع بوقتك في المنزل. لدي الآن حوالي 10 شلنات كمصروف جيب لا يشمل أجرة القطار، لذا فأنا بخير. تذكرني للسيدة جيلبرت وجون. مع حبي للجميع من إيوارت."

ومن بين أولئك الذين اتصلوا بجمعية العقارات قريب، يُعتقد أنه ابنة أخت الآنسة ليديا ديفيز، المتلقية المقصودة للبطاقة البريدية.

صورة الملك إدوارد

وأضاف داربي "لم نتوصل بعد إلى حقيقة كيفية عودته إلى التداول في البريد الملكي وكيف وصل إلينا بطابع عمره حوالي 125 عامًا، ويحمل صورة الملك إدوارد السابع".

وقال: "لذا ما زلنا مفتونين بكيفية عودتها إلى النظام. لقد اعتقدنا أنه ربما كان شخص ما يقوم بإخلاء منزل، كما اعتقدنا أنه ربما كان لا يزال منزلًا واعتقدنا أن المالك قد يحبه كتذكار".

وأضاف: "لقد عادت إلى ملكيتنا ونريد التأكد من وصولها إلى المكان الصحيح، سواء كان الأرشيف المحلي، أو إذا أمكن عائلة ليديا الباقية على قيد الحياة."

لوحة التحدي

ويُعتقد أن البطاقة البريدية التي تمثل صورة بالأبيض والأسود للوحة الفنان إدوين هنري لاندسير "التحدي"، أرسلها رجل يُدعى إيوارت، مع ختم بريد فيشغارد، بيمبروكشاير. يشير إلى اثنين آخرين يُدعيان جيلبرت وجون.

ويحمل ختم البريد الرقم AU23 03، والذي من المحتمل أن يرتبط بتاريخ 23 أغسطس 1903. وقال مؤرخ عائلي رد على جمعية البناء بعد نشر الصورة على فيسبوك إنهم عثروا على ليديا البالغة من العمر 14 عامًا في 11 شارع كرادوك في تعداد 1901.

ومن جهته، قال متحدث باسم البريد الملكي إنه من المرجح أن البطاقة البريدية "أعيدت إلى نظامها بدلاً من أن تظل مفقودة في البريد لأكثر من قرن من الزمان".

وأضاف: "عندما يكون العنصر في نظامنا، فنحن ملزمون بتسليمه إلى العنوان الصحيح".