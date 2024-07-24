إيلاف من لندن: أصبحت البارونة إيلونيد مورغان زعيم حزب العمال الويلزي، الوزير الأول القادم لويلز في المملكة المتحدة، خلفا لفوغان جيثينغ، الذي أعلن رحيله الأسبوع الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من حصوله على الوظيفة.

وجاء الإعلان عن فوز مورغان بعد إسقاط الوزير الأول السابق بعد أن أثار جدلا واستقالة أربعة من أعضاء حكومته الأسبوع الماضي.

واليوم الأربعاء حصلت وزيرة الصحة إيلونيد مورغان على دعم جميع أعضاء حزب العمال تقريبًا في برلمان وتم تأكيدها باعتبارها المرشح الوحيد لتصبح زعيم حزب العمال الويلزي.

ومع ذلك، يجب عليها الانتظار حتى يجتمع مجلس النواب مرة أخرى بعد إجازته الصيفية ليتم تأكيدها رسميًا كوزيرة أولى.

عضو اللوردات

والسيدة مورغان، 57 عامًا، عضو سابق في البرلمان الأوروبي وعضو في مجلس اللوردات - لقبها الرسمي هو البارونة مورغان من إيلي - نشأت في كارديف، وحصلت على درجة الماجستير في وسط وغرب ويلز منذ عام 2016.

ورحب سياسيو حزب العمال الويلزي، بإلونيد مورغان كزعيم جديد لهم. حيث أرسل لها ديفيد ريس، نائب رئيس البرلمان "تهنئة كبيرة".

وقال السيد ريس على منصة X: "إنها تتمتع بالخبرة والقيم التي تحتاجها ويلز ونحن نمضي قدمًا مع حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة".

حزب المحافظين

ومن جهته، قال أندرو آر تي ديفيز، زعيم حزب المحافظين الويلزي: "أهنئ أولاً إيلونيد مورغان لأنها أصبحت أول زعيمة لحزب العمال الويلزي، وأول وزيرة أولى على الإطلاق في ويلز، إذا دعمها حزب العمال".

وقال ديفيز إن المجاملات تنتهي عند هذا الحد. واضاف إن الوزيرة الأولى الجديدة قادت "أسوأ قوائم الانتظار المسجلة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز".

وتابع ديفيز: "إذا تكرر افتقارها إلى الخدمات الصحية الوطنية في ويلز عبر الاقتصاد الويلزي ونظام التعليم، فإن ويلز ستكون أسوأ بكثير في المستقبل".

