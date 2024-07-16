إيلاف من لندن: أعلن الوزير الأول في ويلز فوغان جيثينغ عن استقالته بعد 4 أشهر فقط من انتخابه لهذا المنصب، بعد انتقادات مستمرة لقيادته.

وكان أربعة من أعضاء حكومته وطالبوه بترك منصبه، وفي بيان صدر صباح الثلاثاء، قال جيثينغ إنه "اتخذ القرار الصعب ببدء عملية التنحي"، وسيناقش الآن جدولا زمنيا لانتخاب خليفته.

وكان السيد جيثينغ خسر تصويتًا بحجب الثقة الشهر الماضي بعد خلافات حول قراره إقالة الوزيرة السابقة هانا بليثين وأسئلة حول التبرعات التي حصل عليها أثناء ترشحه لمنصب زعيم حزب العمال الويلزي - مما أدى إلى انهيار اتفاق التعاون بين حزب العمال في البرلمان مع "حزب ويلز".

اعادة البناء

وبعد انتخابه في مارس/آذار الماضي، قال جيثينغ في بيانه إنه كان يأمل "أن تتم خلال الصيف فترة من التفكير وإعادة البناء والتجديد تحت قيادتي".

وأضاف: "أدرك الآن أن هذا غير ممكن". وقال: "لقد كان شرف حياتي أن أقوم بهذه المهمة حتى ولو لبضعة أشهر قصيرة."

ونفى جيثينغ ارتكاب أي مخالفات قائلا: "نزاهتي مهمة. ولم أساوم عليها". وأضاف: "يؤسفني أن عبء الإثبات لم يعد سلعة مهمة في لغة سياستنا."

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استقال كل من ميك أنطونيو وجولي جيمس وليزلي غريفيث وجيريمي مايلز من مناصبهم الوزارية، قائلين للسيد جيثينغ إنهم لا يستطيعون الاستمرار في وظائفهم "دون أن تتنحى أنت".

ودخل جيثينغ التاريخ في مارس/آذار الماضي، عندما أصبح أول زعيم أسود لأي دولة أوروبية، خلفا لمارك دريكفورد كوزير أول لويلز.

تبرعات مرفوضة

ومع ذلك، فإن الأسئلة حول التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني لحملته لقيادة حزب العمال طاردته منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه، في حين زاد الخلاف حول رسالة هاتفية مسربة أدت إلى إقالة أحد وزرائه وسحب بلايد سيمرو لدعم حكومته من الشكوك. الشعور بالفوضى.

وجاء التبرع من مجموعة داوسون البيئية، التي يملكها ديفيد نيل، الذي سبق أن أدين بارتكاب جرائم بيئية.

وقال منتقدون إن حملة قيادة جيثينغ لم يكن ينبغي أن تقبل الأموال، لكن الوزير الأول قال إن التبرع كان ضمن القواعد وتم الإعلان عنه بما يتماشى مع بروتوكول الحزب."