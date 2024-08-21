إيلاف من لندن: داهمت الشرطة الرومانية، الأربعاء، منازل المؤثر المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه كجزء من تحقيق في مزاعم جديدة ضده.

وتم نقل أندرو وشقيقه تريستان من منزلهما في بوخارست إلى مكاتب وكالة رومانيا لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث سيتم استجوابهما الآن.

وكان تيت شخصية الإنترنت ينتظر بالفعل المحاكمة بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، ولكن من المحتمل أن تواجه الآن اتهامات إضافية بممارسة الجنس مع أشخاص قاصرين والاتجار بهم، بالإضافة إلى غسل الأموال ومحاولة التأثير على الشهود، كما يقول المدعون.

نفي

وكان أندرو وتريستان تيت، اللذان لديهما عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، نفيا جميع التهم السابقة الموجهة إليهما.

وتم احتجازهما لأول مرة في رومانيا في ديسمبر 2022، ثم تم إطلاق سراحهما من الإقامة الجبرية في أغسطس 2023.

وقال بيان من خدمة الادعاء الخاصة لمديرية الجريمة المنظمة الرومانية، إنه تم تفتيش أربعة منازل صباح الأربعاء في العاصمة بوخارست وفي مقاطعة إيلفوف.

وقالت بي بي سي إن هذا التحقيق يتعلق بأندرو تيت وأن هذه التحقيقات مستمرة منذ بعض الوقت.

وتم نقل الأخوين تيت إلى مبنى الادعاء بشؤون الجريمة في عربات الشرطة، واستقبلهما حشد صغير من المراسلين والمؤيدين، ولم يكن أي من الرجلين مقيد اليدين، لكن كل منهما كان برفقته ضباط شرطة مسلحون بكثافة.

وقال محامي تيت، يوجين فيديناك إن أحدث المزاعم لم تتضح بعد، لأنه لم ير الملف بعد. واضاف بأنه لا يعرف بعد "ما الذي نتعامل معه".

وحسب القانون الروماني يتمتع ضباط مكافحة الجريمة بـ 24 ساعة لاستجواب الأخوين. وبعد ذلك، إذا أرادوا احتجازهما، فسيتعين عليهم إحضارهما أمام قاضٍ.

وقال المحامي إنه لا يتوقع احتجاز الأخوين لأن تحركاتهما مقيدة بالفعل حيث ينتظران المحاكمة بتهم أخرى، بما في ذلك تشكيل جماعة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ماتريكس حقيقي

في رد واضح على المداهمة، نشر أندرو تيت على X (تويتر سابقًا): "الماتريكس حقيقي. ولديهم كتاب لعب مجرب وحقيقي.

واضاف: "التشهير هو أداتهم الأولى والعملية هي العقوبة. ولكن لسوء الحظ بالنسبة لهم، فإن الخير يفوز دائمًا في النهاية".

يصف أندرو تيت نفسه بأنه كاره للنساء وقد تم حظره سابقًا من منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء كارهة للنساء.

مؤامرة واتهامات

لقد ادعى مرارًا وتكرارًا أن المدعين الرومانيين ليس لديهم دليل ضده وأن هناك مؤامرة لإسكاته.

يُتهم الأخوان تيت، وهما لاعبا كيك بوكسينج سابقان يحملان الجنسية البريطانية والأميركية، باستغلال النساء من خلال شركة محتوى للبالغين، والتي يزعم المدعون أنها تعمل كمجموعة إجرامية.

كما تم تسمية شريكتين رومانيتين إلى جانب الأخوين في لائحة اتهام نُشرت في يونيو من العام الماضي، وتم تحديد سبع ضحايا مزعومين.

كما أن شخصيات الإنترنت مطلوبة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بجرائم جنسية منفصلة وغير ذات صلة يُزعم أنها ارتكبت هناك.