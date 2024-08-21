إيلاف من لندن: بعد 3 أيام من البحث عن 6 أشخاص "على قيد الحياة" في اليخت البريطاني الغارق قبالة سواحل صقلية الإيطالية، لم تحدث المعجزة، فقد تم العثور على جثة الملياردير البريطاني مايك لينش، وابنته البالغة 18 عاماً.

ووفقاً لـ"التلغراف" البريطانية تم انتشال جثتين من حطام اليخت الغارق، والتأكد من أنهما لمايك لينش وابنته هانا.

وقال رئيس الحماية المدنية في صقلية، سالفو كوتشينا، لصحيفة التلغراف، إنه تم العثور على جثتين أخريين ويتم انتشالهما الآن من قبل الغواصين.

وأضاف السيد كوسينا: "بالنيابة عن نفسي ونيابة عن زملائي، أود أن أعرب عن عميق تعاطفي مع أسر الضحايا وأن أعرب عن تعازينا لهم في هذا الوقت العصيب".

وشوهدت فرق الغوص بعد ظهر الأربعاء وهي تأخذ حقيبة خضراء للجثث إلى ميناء بورتيتشيلو حيث كان العشرات من موظفي خدمات الطوارئ ينتظرون.

وقدج تم العثور على الجثث داخل إحدى حجرات اليخت بين مرتبتين.

يذكر أن ثروة الراحل مايك لينش تبلغ ما يقرب من مليار جنيه استرليني وفقاً لمجلة فوربس الأميركية في آخر تقدير لها.