إيلاف من لندن: فُقد سبعة أشخاص فيما تم إنقاذ 15، بعد غرق يخت فاخر بطول 160 قدمًا قبالة سواحل صقلية في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين. وتمكن خفر السواحل ورجال الإطفاء الإيطاليين من إنقاذ 15 شخصًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وأفادت صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية أن معظم ركاب اليخت كانوا من البريطانيين، إلى جانب ركاب من نيوزيلندا، سريلانكا، وأيرلندا، بالإضافة إلى اثنين يحملان الجنسية البريطانية والفرنسية.

كان الركاب في عطلة سياحية في صقلية، ويعتقد أن اليخت كان يبحر تحت العلم البريطاني.

وأفادت التقارير أن الحادثة وقعت بعد أن ضرب إعصار المنطقة قرب بورتيسيلو، بالقرب من باليرمو، مما أدى إلى غرق اليخت على عمق 49 مترًا وعلى بعد نصف ميل من الساحل. وتم نقل الطفل الناجي ووالدته إلى مستشفى الأطفال في باليرمو، حيث أكدت التقارير أن حالتهما مستقرة، مع إصابة الأم بجروح طفيفة.